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Мората побил рекорд Торреса, став лучшим испанским бомбардиром на Евро

вчера, 01:05
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Испании Альваро Мората отличился голом в полуфинальном матче Евро-2020 против Италии (1:1, 2:4 — пенальти).

Это был шестой гол 28-летнего форварда на чемпионатах Европы. Таким образом, Мората стал лучшим бомбардиром сборной Испании на Евро, побив рекорд Фернандо Торреса (5 мячей).

Также Мората стал первым испанским футболистом, которому удавалось забить на «Уэмбли» за клуб и сборную.

Один из мячей Мораты на Евро-2020 претендовал на звание лучшего гола игрового этапа.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 01:15
Достижения очень большие, но для него этот матч стал трагичным, как и для всей сборной Испании.
Землянин
Землянин
вчера в 01:11
Слабое утешение.
Тот то с кубком уехал, что куда важнее
Mangur
Mangur
вчера в 01:11
Серьёзное достижения. Поздравляю
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