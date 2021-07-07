Мората побил рекорд Торреса, став лучшим испанским бомбардиром на Евро

Нападающий сборной Испании Альваро Мората отличился голом в полуфинальном матче Евро-2020 против Италии (1:1, 2:4 — пенальти).
Это был шестой гол 28-летнего форварда на чемпионатах Европы. Таким образом, Мората стал лучшим бомбардиром сборной Испании на Евро, побив рекорд Фернандо Торреса (5 мячей).
Также Мората стал первым испанским футболистом, которому удавалось забить на «Уэмбли» за клуб и сборную.
Один из мячей Мораты на Евро-2020 претендовал на звание лучшего гола игрового этапа.
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Тот то с кубком уехал, что куда важнее