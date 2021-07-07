Италия повторила свой рекорд по голам на крупных турнирах

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вчера, 00:24

Форвард сборной Италии Федерико Кьеза отличился в матче 1/2 финала Евро-2020 с Испанией.

Для итальянцев этот гол стал 12-м на этом Евро. Команда повторила свой рекорд по голам на крупных турнирах ( ЧМ -34, ЧМ -82 и ЧМ -06).

12 — L’Italia ha segnato 12 gol a EURO2020, considerando anche i Mondiali non ha mai fatto meglio in una singola edizione (12 reti anche nel 2006, 1982 e 1934). Azzurri.#EURO2020 #ItaliaSpagna pic.twitter.com/xD05KxJjZB — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 6, 2021

Любопытно, что в этом матче защитник итальянцев Леонардо Бонуччи повторил рекорд легендарного Джанлуиджи Буффона.