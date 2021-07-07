Италия повторила свой рекорд по голам на крупных турнирах

Форвард сборной Италии Федерико Кьеза отличился в матче 1/2 финала Евро-2020 с Испанией.
Для итальянцев этот гол стал 12-м на этом Евро. Команда повторила свой рекорд по голам на крупных турнирах (ЧМ-34, ЧМ-82 и ЧМ-06).
12 — L’Italia ha segnato 12 gol a EURO2020, considerando anche i Mondiali non ha mai fatto meglio in una singola edizione (12 reti anche nel 2006, 1982 e 1934). Azzurri.#EURO2020 #ItaliaSpagna pic.twitter.com/xD05KxJjZB— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 6, 2021
Любопытно, что в этом матче защитник итальянцев Леонардо Бонуччи повторил рекорд легендарного Джанлуиджи Буффона.
Ужасная реализация и в серии пенальти. Сборная Италии своей игрой в полуфинале откровенно разочаровала. Но, результат на табло, сборная Италия в финале.
Ужасная реализация и в серии пенальти. Сборная Италии своей игрой в полуфинале откровенно разочаровала. Но, результат на табло, сборная Италия в финале.
В серии пенальти итальянцы вырвали победу, с чем их и поздравляем.
Ждем второго полуфинала.
Всем здоровья.
В серии пенальти итальянцы вырвали победу, с чем их и поздравляем.
Ждем второго полуфинала.
Всем здоровья.