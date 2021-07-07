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Италия повторила свой рекорд по голам на крупных турнирах

вчера, 00:24
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Италии Федерико Кьеза отличился в матче 1/2 финала Евро-2020 с Испанией.

Для итальянцев этот гол стал 12-м на этом Евро. Команда повторила свой рекорд по голам на крупных турнирах (ЧМ-34, ЧМ-82 и ЧМ-06).

Любопытно, что в этом матче защитник итальянцев Леонардо Бонуччи повторил рекорд легендарного Джанлуиджи Буффона.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 01:00, ред.
Жаль сборную Испании, которая своей игрой в полуфинале больше заслуживала играть в финале... Переиграли итальянцев во всём, но реализация голевых моментов ужасная...
Ужасная реализация и в серии пенальти. Сборная Италии своей игрой в полуфинале откровенно разочаровала. Но, результат на табло, сборная Италия в финале.
Alhunah
Alhunah
вчера в 00:59
осталось ангичан обыграть
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:55
Обе команды заслуживали финала, но победитель мог быть только один. Италии повезло больше, хотя испанцы были несколько лучше, но забили команды поровну.
В серии пенальти итальянцы вырвали победу, с чем их и поздравляем.
Ждем второго полуфинала.
Всем здоровья.
Землянин
Землянин
вчера в 00:51
Так и не проиграли снова, тоже рекорд продолжается
drug01
drug01
вчера в 00:49
Впереди финал
Cat01
Cat01
вчера в 00:48
Игра была равна
beefs
beefs
вчера в 00:42
С чем мы ее и поздравляем...
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