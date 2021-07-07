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Набиуллин рассказал, почему он выбрал «Химки»

07 июля 2021, 12:17

Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин прокомментировал свой переход в подмосковный клуб.

Меня отлично приняли в команде. В «Химках» собрался очень хороший и амбициозный коллектив, который в прошлом сезоне провёл впечатляющую серию в Премьер-Лиге. Оказавшись здесь, понимаю, что это не просто так. Я играл против «Химок», команда отличается неуступчивостью, с ними тяжело играть любому сопернику.

С первого дня ощущаю, что здесь очень интенсивные тренировки. Но главное — чувствуется, что тренерский штаб хотел видеть меня в команде. «Арена Химки» — хорошо знакомый мне стадион, где я сыграл много матчей. С нетерпением жду первых официальных игр, чтобы показать себя!

Ранее Набиуллиным интересовался другой клуб РПЛ.

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НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
07 июля в 13:38
Командир, этого пи...а в "Химках" видел - деревянными членами торговал!!!!!
asraeil
asraeil
07 июля в 13:08
Удачи в Химках
ermak6848
ermak6848
07 июля в 12:47
Москва рядом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 12:20
Это его выбор...
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