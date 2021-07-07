Жезус не сыграет в финале Кубка Америки. Он отстранён за грубый фол

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07 июля 2021, 13:30

Нападающий сборной Бразилии пропустит финал Кубка Америки против команды Аргентины.

КОНМЕБОЛ наказала игрока за нарушение в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Чили (1:0).

В начале второго тайма матча Жезус прыгнул за мячом, но попал ногой по лицу соперника. За это нарушение Габриэл был удален с поля. Игрок пропустил полуфинальную встречу с Перу (1:0).

Теперь же дисциплинарный комитет ужесточил наказание для Жезуса и дисквалифицировал его на два матча.

Тем временем появилась информация, что Массимилиано Аллегри одобрил возможный переход Жезуса в «Ювентус».