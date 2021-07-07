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Жезус не сыграет в финале Кубка Америки. Он отстранён за грубый фол

07 июля 2021, 13:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус пропустит финал Кубка Америки против команды Аргентины.

КОНМЕБОЛ наказала игрока за нарушение в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Чили (1:0).

В начале второго тайма матча Жезус прыгнул за мячом, но попал ногой по лицу соперника. За это нарушение Габриэл был удален с поля. Игрок пропустил полуфинальную встречу с Перу (1:0).

Теперь же дисциплинарный комитет ужесточил наказание для Жезуса и дисквалифицировал его на два матча.

Тем временем появилась информация, что Массимилиано Аллегри одобрил возможный переход Жезуса в «Ювентус».

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feris1
feris1
07 июля в 15:53
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 июля в 14:25
    Месси закручивает гайки
    ДСА
    ДСА
    07 июля в 14:17
    Мечту всей жизни отняли!
    Gelious
    Gelious
    07 июля в 13:37
      mihaluch
      mihaluch
      07 июля в 13:35
      Прыгать надо но не лицо соперника.
      Ironigor
      Ironigor
      07 июля в 13:32
      Бразилия и без него выиграет !!!
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