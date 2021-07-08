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Кейн: «Это был не лучший мой пенальти»

08 июля 2021, 01:53
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн дал комментарий после победы над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Невероятные ощущения, что за игра, Дания заслуживает похвалы. Мы приложили огромные усилия и в нужное время добились успеха. Мы очень здорово отреагировали [на пропущенный гол]. Финал пройдёт у нас дома, удивительное чувство.

Что касается пенальти, я выбрал сторону, в которую буду бить, и это был не лучший мой пенальти. Но иногда ты промахиваешься, и мяч может отскочить в твою сторону. К счастью, сегодня так и случилось.

Мы знаем, что игра с Италией будет очень сложной. Но мы пока что проводим отличный турнир. Впереди ещё одна домашняя игра, и мы с нетерпением ждём её начала.

В этом матче Кейн повторил рекорд Гари Линекера.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Futurista (раскрыть)
08 июля в 02:27
Поглядим. Но думаю, предвзятости не будет, очень на это надеюсь.
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 02:23
Главное давление судьи выдержать)...
протон1
протон1
08 июля в 02:17
арбитр явно засудил игру
jobss
jobss ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
08 июля в 02:09
Доброй ночи! Учитываются данные только за 90 минут основного времени, без компенсированного, дополнительного и послематчевых пенальти.
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=65
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 01:58
Финал обещает быть жарким. Сможет ли Италия выдержать давление трибун???
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 01:57
Здравствуйте. Кейну не посчитали гол. Т.Е. плюс гол, минус не забитый пенальти и капитанство - итого восемь, а засчитали только четыре.
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