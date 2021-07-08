Кейн: «Это был не лучший мой пенальти»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии дал комментарий после победы над Данией (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020.

Невероятные ощущения, что за игра, Дания заслуживает похвалы. Мы приложили огромные усилия и в нужное время добились успеха. Мы очень здорово отреагировали [на пропущенный гол]. Финал пройдёт у нас дома, удивительное чувство.

Что касается пенальти, я выбрал сторону, в которую буду бить, и это был не лучший мой пенальти. Но иногда ты промахиваешься, и мяч может отскочить в твою сторону. К счастью, сегодня так и случилось.

Мы знаем, что игра с Италией будет очень сложной. Но мы пока что проводим отличный турнир. Впереди ещё одна домашняя игра, и мы с нетерпением ждём её начала.