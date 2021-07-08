ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Венгер: «Пенальти на Стерлинге не было»

08 июля 2021, 01:13
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Сборная Англии обыграла Данию (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020. Решающий гол был забит Харри Кейном на 104-й минуте. Английский форвард не реализовал 11-метровый, однако удачно сыграл на добивании.

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что пенальти в ворота датчан был назначен ошибочно.

Это не пенальти. И я не понимаю, почему видеоассистенты рефери не попросили главного арбитра посмотреть эпизод самому. В такие важные моменты судья должен быть уверен в своём решении.

Также назначением этого пенальти был недоволен другой тренер мирового уровня.

Все новости
Кейн: «Ещё долго будет больно»
Вчера, 18:28 Комментарии19
Орлов: «Манчини говорил Дзюбе, что он не тянет уровень Лиги чемпионов»
Вчера, 17:50 Комментарии87
«Боже, спасибо, что дал исполнить мечту». Неймар после финала Кубка Америки
Вчера, 14:39 ФотоКомментарии6
Саутгейт: «Я хочу готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре»
Вчера, 13:23 Комментарии32
Петржела: «Дзюба упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини»
Вчера, 12:48 Комментарии17
«Где были Шоу, Стерлинг, Стоунз?» Моуриньо об исполнителях пенальти Англии
Вчера, 11:30 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
4s4krf2yw8vy
4s4krf2yw8vy
08 июля в 14:25
Англия была на голову сильнее Дании и они заслуженно в финале.Какая разница ошибочно или нет,если ошибочно Дания оказалась бы в финале,как Италия,тогда эта было бы на самом деле ошибочно.
Послематчевые пенальти надо отменить и играть до гола
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 10:07
и там есть свои мешковы)))))
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 04:21
Все вопросы к VAR
swed27
swed27
08 июля в 02:38
Много копий переломают по поводу пенальти
протон1
протон1
08 июля в 02:10
еси говорит венгер. который имеет авторитет в англии. что тут скажешь?
Jack White
Jack White
08 июля в 01:53
Полуфинал и финал на Уэмбли -- вот почему. Но Арсену респект, хоть кто-то высказался по фактам. Пенальти там не был, датчанин не делал движения, а Стерлинг уже наполовину упал до какого-либо контакта.
Akatsuki72
Akatsuki72
08 июля в 01:32
Юнас Эрикссон был прав. На этот матч был назначен именно этот арбитр не зря.
Comentarios
Comentarios ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
08 июля в 01:29
Потому что он Маккелли
beefs
beefs
08 июля в 01:23
Судья был уверен и ВАР подтвердил...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
08 июля в 01:17
Я не понимаю, почему Маккели не стал смотреть сам, учитывая крайнюю важность момента и его сомнения.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100