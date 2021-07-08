Венгер: «Пенальти на Стерлинге не было»

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08 июля 2021, 01:13

Сборная Англии обыграла Данию (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020. Решающий гол был забит Харри Кейном на 104-й минуте. Английский форвард не реализовал 11-метровый, однако удачно сыграл на добивании.

Экс-наставник «Арсенала» выразил мнение, что пенальти в ворота датчан был назначен ошибочно.

Это не пенальти. И я не понимаю, почему видеоассистенты рефери не попросили главного арбитра посмотреть эпизод самому. В такие важные моменты судья должен быть уверен в своём решении.

Также назначением этого пенальти был недоволен другой тренер мирового уровня.