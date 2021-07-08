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Перед назначением пенальти за фол на Стерлинге на поле было два мяча

08 июля 2021, 08:16
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Перед назначением пенальти в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 против команды Англии на поле находилось два мяча.

Главный арбитр встречи Данни Маккели не остановил игру, а спустя несколько секунд зафиксировал нарушение правил на англичанине Рахиме Стерлинге в штрафной датчан.

С назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ h8you (раскрыть)
08 июля в 16:45
Контракт с ювентусом
faneng
faneng
08 июля в 16:29
Надо же, вчера по игре я считал, что Англия прошла справедливо, она была сильнее, а теперь все новые подробности - два мяча на поле, лазерная указка...
Санчо Панса
Санчо Панса
08 июля в 14:53
Просто позор! Как такое можно было проглядеть? И это в полуфинале чемпионата Европы! Вот хотелось, чтобы этот чемпионат прошел без скандалов, но увы....
vd87u859cgmg
vd87u859cgmg ответ Баобаб (раскрыть)
08 июля в 14:30
Ты не серьезный мальчик скорее всего.Думай хорошо,разумно,как могла Дания выйти в финал,когла она классом ниже Англии,играли как будто команды высшей лиги и второй лиги,так же и Испания с Италией но Италия пожелеет что они в финале играли
Ислам0926
Ислам0926 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 июля в 13:51
Забыл добавить что Шмейхеля слепили лазером
Kosmos58
Kosmos58 ответ qa9mray77z24 (раскрыть)
08 июля в 13:43
Что б ты был здоров.
Tormentor
Tormentor
08 июля в 13:34
Свой единственный трофей эта недосборная выйграла с подачки,не исключено,что и тут так же будет. Очень надеюсь,что Итальянцы возьмут трофей
Ислам0926
Ислам0926
08 июля в 13:34
Второй мяч был на всякий случай ,Англии можно было забивать и вторым мячом судья бы засчитал
Caniggia
Caniggia
08 июля в 13:26
Соболев восхищён гениальностью ныряния Стерлинга. Когда нырнул с Данией Соболев, то весь мир на 100% это потом признал. А тут со Стерлингом есть очень много сомневающихся! Вот это мастерство нырка! Есть к чему стремиться!
LOpp
LOpp
08 июля в 13:09
Переигрывать уже ни кто не будет.
металлург
металлург
08 июля в 12:58
Переигровка полуфинала, ещё есть время 😉
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 12:50, ред.
Мячей было - 2...
Слепых судей - 3...
Предвзятых на ВАРе - 2...
Упавших от воздуха Стерлингов - 1...
Нарушающих датчан - 0...
Симпатизирующих Англии в финале,после такой победы - 0...
qa9mray77z24
qa9mray77z24 ответ Баобаб (раскрыть)
08 июля в 12:42
Правильно делает Стерлинг,твоя Италия заплачет на днях и заставит их плакать именно Стерлинг
Баобаб
Баобаб ответ a573ad2q59hq (раскрыть)
08 июля в 12:35
77 твоя Англия.
Баобаб
Баобаб
08 июля в 12:33
Рахит Стерлинг падает от любого касания.Школа Гвардиолуса.
a573ad2q59hq
a573ad2q59hq
08 июля в 12:07
Правильно судья поступил,тот мяч не мешал игре,а Англия была на голову сильнее чем Дания,как Испания была сильнее Италии.
Англия раздавить Италию,будет не интересный финал наподобие с Данией,был бы супер финал Англия Испания.
Удачи Англии,они побядят в основное время.
Caniggia
Caniggia
08 июля в 12:00
Англию затащили в финал с помощью липовой пенки и теперь она должна быть наказана в финале за это Италией. Её может спати только, если Тофик Бахрамов воскреснет и станет линейным судьёй.
Андрей Воргуль
Андрей Воргуль
08 июля в 11:34
Сборная Англии слишком высокого мнения о себе. Италия обязана их опустить на землю.
1-я конная
1-я конная
08 июля в 11:30
Скоро окажется, что всё это масонский заговор
azkan
azkan
08 июля в 11:30
Нужно провести расследование, выявить виновных, уволить болбоев пожизненно, отменить результат доп таймов, назначить переигровку, на матч назначить судейскую бригаду Карасева!
Андрей Воргуль
Андрей Воргуль
08 июля в 11:28
Я буду называть их.,, Проплаченая сборная Англии,,
Андрей Воргуль
Андрей Воргуль
08 июля в 11:27
Лично я не читаю победителем Англию, и думаю что таких как я очень много в Европе.
Андрей Воргуль
Андрей Воргуль
08 июля в 11:24
Назначать пенальти в добавочное время, это же каким надо быть га...ном. А судью надо лишить права судить матчи такого уровня. У Дании украли победу. Надеюсь что Италия накажет Англию.
berda2003
berda2003
08 июля в 11:21
судья долго искал момент спасения англосволочей - и спас.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
08 июля в 11:17
Вся футбольная Европа будет болеть за Италию, такие липовые чемпионы никому не нужны.
dеigandre
dеigandre ответ SonicStar (раскрыть)
08 июля в 11:17
Уже ответил на это
SonicStar
SonicStar ответ dеigandre (раскрыть)
08 июля в 11:15
Ага да ) матч проходил в Англии и боллбои были англичане. Хочешь сказать, что они тем самым пытались помешать своей сборной?
azkan
azkan ответ stromshik (раскрыть)
08 июля в 11:11
Ах ха ха! Точно! Их специально пригласили обслуживать матч в Лондон. Спецрейсом и инструктажом, как положено. Нужно эту версию проверить))))
dеigandre
dеigandre ответ stromshik (раскрыть)
08 июля в 11:09
Мяч же только болбой может бросить. Посмотрите на фото-там болбоев и близко нет
azkan
azkan ответ Пепс (раскрыть)
08 июля в 11:08
Не знаю зашквар или нет, по крайней мере подозрительно сомнительное пенальти.
Таких много и по всюду. Но что удивительно ВАР тоже был и действовал. И те тоже наверное что то смотрели и решали.
А Англия заслуживала финал. А не эта автобусная умирающая Дания. Это я хотел сказать.
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