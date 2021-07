Перед назначением пенальти за фол на Стерлинге на поле было два мяча

Перед назначением пенальти в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 против команды Англии на поле находилось два мяча.

Главный арбитр встречи Данни Маккели не остановил игру, а спустя несколько секунд зафиксировал нарушение правил на англичанине Рахиме Стерлинге в штрафной датчан.

There appeared to be a second ball on the pitch during the play that Raheem Sterling won a penalty for England in extra-time. pic.twitter.com/U9y5BTv0ni