Перед назначением пенальти за фол на Стерлинге на поле было два мяча

Перед назначением пенальти в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 против команды Англии на поле находилось два мяча.
Главный арбитр встречи Данни Маккели не остановил игру, а спустя несколько секунд зафиксировал нарушение правил на англичанине Рахиме Стерлинге в штрафной датчан.
There appeared to be a second ball on the pitch during the play that Raheem Sterling won a penalty for England in extra-time. pic.twitter.com/U9y5BTv0ni— ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2021
С назначением пенальти после падения Стерлинга выразил несогласие один из самых авторитетных тренеров в футболе.
Слепых судей - 3...
Предвзятых на ВАРе - 2...
Упавших от воздуха Стерлингов - 1...
Нарушающих датчан - 0...
Симпатизирующих Англии в финале,после такой победы - 0...
Слепых судей - 3...
Предвзятых на ВАРе - 2...
Упавших от воздуха Стерлингов - 1...
Нарушающих датчан - 0...
Симпатизирующих Англии в финале,после такой победы - 0...
Англия раздавить Италию,будет не интересный финал наподобие с Данией,был бы супер финал Англия Испания.
Удачи Англии,они побядят в основное время.
Англия раздавить Италию,будет не интересный финал наподобие с Данией,был бы супер финал Англия Испания.
Удачи Англии,они побядят в основное время.
Таких много и по всюду. Но что удивительно ВАР тоже был и действовал. И те тоже наверное что то смотрели и решали.
А Англия заслуживала финал. А не эта автобусная умирающая Дания. Это я хотел сказать.
Таких много и по всюду. Но что удивительно ВАР тоже был и действовал. И те тоже наверное что то смотрели и решали.
А Англия заслуживала финал. А не эта автобусная умирающая Дания. Это я хотел сказать.