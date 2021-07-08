Полузащитник Денис Глушаков продлил контракт с «Химками».
Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Денис Глушаков продлил контракт с «Химками»! 💥8⃣— ФК «Химки» (@fc_khimki) July 8, 2021
Cоглашение будет действовать до конца сезона 2023/24! 🔝https://t.co/66eWPoU0X9 pic.twitter.com/ilEoxjrf2P
Накануне стало известно, какую зарплату «Химки» предложили Игорю Смольникову.
Ну, а кому Они нужны - "баласт" с правом ( с намёком на большую зарплату..)
Ну, а кому Они нужны - "баласт" с правом ( с намёком на большую зарплату..)