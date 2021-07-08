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Глушаков продлил контракт с «Химками»

08 июля 2021, 14:12

Полузащитник Денис Глушаков продлил контракт с «Химками».

Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Накануне стало известно, какую зарплату «Химки» предложили Игорю Смольникову.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
08 июля в 16:36
На пенсию уже пора...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 июля в 15:33
Как он их развёл
ermak6848
ermak6848
08 июля в 15:26
Я конечно не специалист - а только диванный " эксперт.".
Ну, а кому Они нужны - "баласт" с правом ( с намёком на большую зарплату..)
ДСА
ДСА
08 июля в 14:55
На нем Химки и держатся.
Ironigor
Ironigor
08 июля в 14:52
Эх банька, русская банька !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 июля в 14:29
Хитрец. Выбил себе контракт до 2024 года...).
mihaluch
mihaluch
08 июля в 14:22
Глушак само то для Химок.
STVA 1
STVA 1
08 июля в 14:17
Ожидаемое решение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 14:14
Ну пусть побегает...
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