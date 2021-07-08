Полузащитник продлил контракт с «Химками».

Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Денис Глушаков продлил контракт с «Химками»! 💥8⃣



Cоглашение будет действовать до конца сезона 2023/24! 🔝https://t.co/66eWPoU0X9 pic.twitter.com/ilEoxjrf2P

ФК