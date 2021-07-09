«Мне очень понравился проект». Бальбуэна стал игроком «Динамо».

Новичок «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился эмоциями после перехода в московский клуб. Динамовцы подписали с парагвайским центрбеком 4-летний контракт.
Я более чем счастлив подписать контракт с «Динамо», с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом.
Я выбрал «Динамо», потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие — здорово быть причастным к такой истории.
Недавно «Динамо» также подписало полузащитника из Грузии.
Глупо отрицать, что определяющим фактором при заключении контракта является размер оплаты труда, и предложение от Динамо оказалось для игрока наиболее выгодным по сравнению с другими клубами. Но и оспаривать очевидные вещи, что с приходом ВТБ в московский клуб произошли значительные изменения в стратегии развития некогда знаменитой команды, нет никакого смысла. Только вот вряд ли Фабиан что-либо знал о своей нынешней команде до поступившего предложения присоединиться к ней. Чувствуется, что динамовские скауты потратили немало времени на то чтобы убедить футболиста на переход в РПЛ, а правильный ли он сделал выбор, покажет время. Удачи ему в Динамо и без травм!
Глупо отрицать, что определяющим фактором при заключении контракта является размер оплаты труда, и предложение от Динамо оказалось для игрока наиболее выгодным по сравнению с другими клубами. Но и оспаривать очевидные вещи, что с приходом ВТБ в московский клуб произошли значительные изменения в стратегии развития некогда знаменитой команды, нет никакого смысла. Только вот вряд ли Фабиан что-либо знал о своей нынешней команде до поступившего предложения присоединиться к ней. Чувствуется, что динамовские скауты потратили немало времени на то чтобы убедить футболиста на переход в РПЛ, а правильный ли он сделал выбор, покажет время. Удачи ему в Динамо и без травм!
Удачи ему и Динамо!
Удачи ему и Динамо!