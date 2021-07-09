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«Мне очень понравился проект». Бальбуэна стал игроком «Динамо»

09 июля 2021, 09:22

Новичок «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился эмоциями после перехода в московский клуб. Динамовцы подписали с парагвайским центрбеком 4-летний контракт.

Я более чем счастлив подписать контракт с «Динамо», с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом.

Я выбрал «Динамо», потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие — здорово быть причастным к такой истории.

Недавно «Динамо» также подписало полузащитника из Грузии.

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gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
10 июля в 01:52
Да, да, Бельгии, с поляками 0-0 сыграли.
баск
баск ответ gentlewolf (раскрыть)
09 июля в 23:25
Так мне тоже нравится, что начали пылесосить СНГ, это я просто от хорошего настроения в связи с этим веселюсь..))

А вот гол Оганесяна полякам не помню..
Помню его банку Бельгии на мундиале-82, ещё помню гол немцам (ГДР) издалека в девятину, но это товарняк по-моему был..
Хиромант
Хиромант
09 июля в 21:03
«Мне очень понравился проект». Бальбуэна стал игроком «Динамо».

- Если честно - меня тоже заинтересовал это проект: новая команда "Динамо". Тренер явно строит что-то грандиозное!

- Удачи ему и всем игрокам Динамо в новом сезоне!

- Чем больше сильных, своеобразных, "голодных до титулов" команд будет в РПЛ - тем лучше.
gentlewolf
gentlewolf ответ Храневец (раскрыть)
09 июля в 16:57
Тренером по стандартам?:)
Asper
Asper
09 июля в 16:56
    gentlewolf
    gentlewolf
    09 июля в 16:56
    А Бальбуэна как дорогой артист на корпоратив в честь юбилея :)
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    09 июля в 16:55
    А по моему нормально, что начали наконец работать на рынке, дешевом, перспективном и под боком.
    При СССР мало было качественных усчей в командах?
    Плюс тогдашнее Динамо Тбилиси, плюс Арарат?
    Гол Оганесяна полякам помнишь?:)))
    Храневец
    Храневец
    09 июля в 15:25
    Уж лучше бы подписали Матье Вальбуэна !
    h8you
    h8you
    09 июля в 14:19
    сказал взглянув на свой чек
    Capral
    Capral ответ berda2003 (раскрыть)
    09 июля в 13:29
    Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    berda2003
    berda2003
    09 июля в 13:05
    прямо эксперт по проектам развития клубов...
    кстати, а кто защищал проект перед фабианом? наверное шварц...
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    09 июля в 12:51, ред.
    Короче мне очень понравилось количество нулей в моем контракте)
    Ravshan878
    Ravshan878
    09 июля в 12:50
    Было один Вальбуэна.)
    Теперь второй Бальбуэна.)
    Третий будет Bakelmenbuyna)
    pomor45
    pomor45
    09 июля в 12:14
    Банальный брак по расчёту.
    galem72
    galem72
    09 июля в 12:08
    Был свободным. Выбрал тех, кто больше предложил зарплату. После АПЛ вряд ли можно сказать, что какой-то проект в унылой рпл понравился.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
    09 июля в 11:29
    Понятно! Но хотелось бы))
    Igo0rek
    Igo0rek ответ STVA 1 (раскрыть)
    09 июля в 11:13
    Ну это просто невозможно, так никто, никогда не скажет. Подписывая контракт с клубом, он обязуется соблюдать корпоративную этику. Иначе не получить лояльность фанатов и прессы.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
    09 июля в 11:01
    Я написал как представляю!Зачем лицемерить!
    makkie
    makkie
    09 июля в 10:59
    Игрок с опытом АПЛ, вполне качественный и мощный.
    Должен помочь Динамо в РПЛ. Неплохой состав у бг подбирается - много молодёжи и тренер со свежими идеями.
    баск
    баск
    09 июля в 10:59, ред.
    Бальбуэна- это уже не самая свежая новость у нас, между прочим..)

    Ползёт слушок, что в Динамо подтаскивают Жирайра Шагояна (2001 гр).
    Парень числится за Арарат-Арменией, но пылит в аренде за ЦСКА (Ереван) в пердиве и сказочно много там забивает -54 мяча в 54 матчах.
    Это при том, что результативность армянского пердива сильно ниже среднеевропейской- чуть более 2-х за матч..

    Кто-то там у нас прям разбушевался, как усатый Фантомас, то Гагнидзе, то Шагоян..)))

    Шагоян уже имеет несколько матчей за сборную, в т.ч. два офциальных, в отборе к катарскому мундиалю, с Исландией и Румынией, причём оба их Армения выиграла.

    Кстати, все обратили внимание, на каком месте и с каким результом в группе отбора J идёт сборная Армении, где играет сейчас также Эдик Сперцян, молодое дарование из Краснодара, уже начавшее забивать за сборную?)

    ЗЫ.
    Ну вот пока это писал, в Динамо уже и Сабу Сазонова оформили, еще одного усатого..)
    Скорострельность у нас, причём закавказская, прям на грани фантастики сегодня..)))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    09 июля в 10:49
    Если тебе нравятся проекты ,тогда тебе в Зенит .
    Igo0rek
    Igo0rek ответ STVA 1 (раскрыть)
    09 июля в 10:47
    Ну а как ты себе представляешь его интервью? xD

    - Мне тут денег прилично навалили, и я приехал играть зааааа... А за кого я приехал играть?
    - За Динамо!
    - Во, за Динамо приехал играть.
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    09 июля в 10:36
    Вот и я о том же!!!
    STVA 1
    STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
    09 июля в 10:32
    Привет Иван! Я только рад буду если это будет качественный лёг. Мало их у нас. Когда он приходил в ВХ ему выписали много авансов, но видно ноша оказалась тяжела. Меня просто выбешивают такие слова, когда игрок переходя из клуба в клуб говор т что он всю жизнь мечтал за него играть. Почему не сказать просто что это новый вызов и я постараюсь отработать свой контракт хорошо!
    Удачи ему и Динамо!
    stanichnik
    stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
    09 июля в 10:16
    Доброго Здоровья, Владимир!
    Глупо отрицать, что определяющим фактором при заключении контракта является размер оплаты труда, и предложение от Динамо оказалось для игрока наиболее выгодным по сравнению с другими клубами. Но и оспаривать очевидные вещи, что с приходом ВТБ в московский клуб произошли значительные изменения в стратегии развития некогда знаменитой команды, нет никакого смысла. Только вот вряд ли Фабиан что-либо знал о своей нынешней команде до поступившего предложения присоединиться к ней. Чувствуется, что динамовские скауты потратили немало времени на то чтобы убедить футболиста на переход в РПЛ, а правильный ли он сделал выбор, покажет время. Удачи ему в Динамо и без травм!
    112910415
    112910415
    09 июля в 09:38
    удивительно точно клонируются слова и чувства !
    это необъяснимо )
    Capral
    Capral
    09 июля в 09:35
    Удивительно, что он не сказал, что помнит Л.И.Яшина. Знает наизусть историю Динамо и каждое достижение в отдельности. А еще, он не сказал про дерби Динамо-Спартак. Наверно, не успел ещё со Шварцем пообщаться, ведь тот, всё знает про это дерби.....
    mihaluch
    mihaluch
    09 июля в 09:35
    В паре с грузином хорошо будут смотреться.
    Capral
    Capral
    09 июля в 09:31
    А ещё больше- зарплата!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 09:23
    Посмотрим на него...
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