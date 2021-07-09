«Мне очень понравился проект». Бальбуэна стал игроком «Динамо».

Новичок «Динамо» поделился эмоциями после перехода в московский клуб. Динамовцы подписали с парагвайским центрбеком 4-летний контракт.

Я более чем счастлив подписать контракт с «Динамо», с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом.

Я выбрал «Динамо», потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие — здорово быть причастным к такой истории.