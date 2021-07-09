Клаудиньо: «Я вёл переговоры с „Зенитом“ и „Лейпцигом“»

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом».

Конкретика по поводу Европы проявляется с открытием трансферного окна. Потом всё становится ещё серьёзнее.

У меня были переговоры с «Лейпцигом» и «Зенитом», но что-то конкретное будет появляться только сейчас.

Я всегда говорил президенту клуба, чего хочу. Я счастлив здесь, но если я уйду, это будет хорошо и для меня, и для клуба.

Сегодня за такую же зарплату я предпочёл бы играть в Европе. Я мечтаю о выступлении в Лиге чемпионов.