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Клаудиньо: «Я вёл переговоры с „Зенитом“ и „Лейпцигом“»

09 июля 2021, 01:13

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом».

Конкретика по поводу Европы проявляется с открытием трансферного окна. Потом всё становится ещё серьёзнее.

У меня были переговоры с «Лейпцигом» и «Зенитом», но что-то конкретное будет появляться только сейчас.

Я всегда говорил президенту клуба, чего хочу. Я счастлив здесь, но если я уйду, это будет хорошо и для меня, и для клуба.

Сегодня за такую же зарплату я предпочёл бы играть в Европе. Я мечтаю о выступлении в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно о том, во сколько «Зениту» может обойтись трансфер 24-летнего бразильца.

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Все комментарии
galem72
galem72
09 июля в 11:39
Не думаю, что этот бразил уровень Лейпцига. У Зальцев ему будет комфортнее.
Ironigor
Ironigor
09 июля в 03:16
Ну вообщем Зенит пролетает . Мы не Европа. )))
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