Англичан наказали за использование болельщиками лазерной указки на Евро

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10 июля 2021, 15:11

УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тыс. евро по итогам полуфинального матча Евро-2020 против сборной Дании.

7 июля сборная Англии обыграла команду Дании со счетом 2:1. Во время матча английские болельщики светили лазерной указкой в глаза вратарю датчан Касперу Шмейхелю.

Также англичане были оштрафованы за использование болельщиками пиротехнических средств и за беспорядки на трибунах во время исполнения национальных гимнов.

Выход сборной Англии в финал вызвал бурную реакцию со стороны общественности из-за нескольких неоднозначных моментов во время матча.