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Англичан наказали за использование болельщиками лазерной указки на Евро

10 июля 2021, 15:11
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тыс. евро по итогам полуфинального матча Евро-2020 против сборной Дании.

7 июля сборная Англии обыграла команду Дании со счетом 2:1. Во время матча английские болельщики светили лазерной указкой в глаза вратарю датчан Касперу Шмейхелю.

Также англичане были оштрафованы за использование болельщиками пиротехнических средств и за беспорядки на трибунах во время исполнения национальных гимнов.

Выход сборной Англии в финал вызвал бурную реакцию со стороны общественности из-за нескольких неоднозначных моментов во время матча.

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Все комментарии
протон1
протон1
10 июля в 21:29
эти 30 к евро могли стоить проигрыша в игре с англией. нужно жестко наказывать. остановить игру не знаю. но найти болелу и лишить его игр на вечно надо. а штрафы поднять.
УЕСКА
УЕСКА ответ shlomo (раскрыть)
10 июля в 17:41
Это было бы наказание не столько для англичан сколько для зрителей по всему миру. Кому нужен такой финал при пустых трибунах?
sir_Alex
sir_Alex ответ shlomo (раскрыть)
10 июля в 16:30
Это слишком жестоко 🙃
Леха Малышев
Леха Малышев ответ shlomo (раскрыть)
10 июля в 16:25
Фанаты и болельщики это деньги, которых в футболе во времена пандемии недостаточно! Не зря же англичан так яростно проталкивали в финал. Сетка в плей офф у них проходная, ну и все мы помним последний матч и придуманный пенальти
shlomo
shlomo
10 июля в 15:55
Да уж.....наказать нужно было бы по строже..... не пустить фанатов на финал и точка...
Futurista
Futurista
10 июля в 15:55
Лишили овсянки на завтрак и чая Файф-о-клок...условно)...
311
311
10 июля в 15:31
Сборная Дании:
волгодон 2
волгодон 2
10 июля в 15:17
В УЕФА сидит свой Григорянц. По прейскуранту лазер + пиротехника = 30 тыс.
Относительно приемлемые цены. Будет продолжение.
beefs
beefs
10 июля в 15:16
вот это наказание, нашим нужно взять на вооружение...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 15:15
Переигровкой нужно наказывать...
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