УЕФА наказал сборную Венгрии за дискриминационное поведение болельщиков

Сборная Венгрии наказана проведением трех следующих домашних матчей без зрителей, одного из них – условно (испытательный срок — два года).
Сборная Венгрии оштрафована на 100 тысяч евро. Команду обязали вывесить баннер с надписью Equal Game («Равная игра») на этих матчах.
Ранее ходили слухи (со слов фоторепортеров), что венгерские ультрас по-обезьяньи ухали в адрес французских хавбеков Поля Погба и Нголо Канте в матче между этими командами на Евро.
Недавно ФИФА дисквалифицировала российского футболиста на 6 месяцев за применение допинга.
"Слух рождается мышью, а умирает слоном."
"Слух рождается мышью, а умирает слоном."