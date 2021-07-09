УЕФА наказал сборную Венгрии за дискриминационное поведение болельщиков

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09 июля 2021, 21:55

Сборная Венгрии наказана проведением трех следующих домашних матчей без зрителей, одного из них – условно (испытательный срок — два года).

Сборная Венгрии оштрафована на 100 тысяч евро. Команду обязали вывесить баннер с надписью Equal Game («Равная игра») на этих матчах.

Ранее ходили слухи (со слов фоторепортеров), что венгерские ультрас по-обезьяньи ухали в адрес французских хавбеков Поля Погба и Нголо Канте в матче между этими командами на Евро.