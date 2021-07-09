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УЕФА наказал сборную Венгрии за дискриминационное поведение болельщиков

09 июля 2021, 21:55

Сборная Венгрии наказана проведением трех следующих домашних матчей без зрителей, одного из них – условно (испытательный срок — два года).

Сборная Венгрии оштрафована на 100 тысяч евро. Команду обязали вывесить баннер с надписью Equal Game («Равная игра») на этих матчах.

Ранее ходили слухи (со слов фоторепортеров), что венгерские ультрас по-обезьяньи ухали в адрес французских хавбеков Поля Погба и Нголо Канте в матче между этими командами на Евро.

Недавно ФИФА дисквалифицировала российского футболиста на 6 месяцев за применение допинга.

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Перевод с uefa.com
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aventure61
aventure61
10 июля в 09:18
не только сборная,но и болелы красавцы. заочно ухаю вместе с ними.
bashnat013
bashnat013
10 июля в 08:58
Венгры молодцы и на поле и на трибунах
CSKA2012
CSKA2012
10 июля в 07:26
Ну они же и есть обезьяны)))
SAFqwer
SAFqwer
09 июля в 23:54
Венгры молодцы, на колени не встают....У-у-у-у....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 22:29
Им бы с полуфиналом разобраться...
Futurista
Futurista
09 июля в 22:20
Ironigor
Ironigor
09 июля в 22:20
Пора уже решить между футболом и политикой находится спорт !!!
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
09 июля в 22:19
приятного венграм в Европе! отстреливайтесь горошком)))
STVA 1
STVA 1
09 июля в 22:13
Понятно теперь почему французы слились)
LAISMEN
LAISMEN
09 июля в 22:11
Ранее ходили слухи (со слов фоторепортеров), что венгерские ультрас по-обезьяньи ухали в адрес французских хавбеков Поля Погба и Нголо Канте в матче между этими командами на Евро.


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