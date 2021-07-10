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Ярошик: «В России не умеют воспитывать техничных футболистов»

10 июля 2021, 22:08

Бывший защитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

Согласен, что лимит неблагоприятно влияет на российский футбол. Клубы в еврокубках выступают последние годы не очень хорошо, поэтому и сборная Россия выступает плохо. Если клубы будут выступать хорошо — национальная команда тоже станет лучше.

Касательно иностранцев в российском футболе, хочу сказать, что они всегда привносят что-то другое и необычное в него. В России не умеют воспитывать таких игроков, которые делают большую разницу, результат, технику и скорость на поле. Не знаю, убирать лимит или нет, но если есть хорошие иностранцы в клубах, то пусть играют, зачем ставить ограничения?

Ранее Ярошик высказался о ситуации Николы Влашича в ЦСКА.

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Ярошик Иржи
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
alexamit
alexamit
11 июля в 11:44
У нас не только техничных футболистов не умеют готовить,у нас вообще футбола нет.Никакого-ни взрослого,ни юношеского,ни детского.
8_DEIVID
8_DEIVID ответ pomor45 (раскрыть)
11 июля в 08:23
Если не будет лимита их зарплаты упадут. Они на ... не нужны будут нашим клубам. Всё очень просто.
Legend 6
Legend 6 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
11 июля в 07:01
Тем кто прошёл через детско-юношеские футбольные школы, очень понятны его слова. Действительно, у нас именно не умеют воспитывать техничных футболистов. А вся техника, умение держать мяч, обыгрывать один в один, рубится на корню на тренировках.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
11 июля в 01:06, ред.
Вообще не понимаю ,какая связь между лимитом и молодыми игроками ? Воспитывайте и растите молодёжь так ,чтобы легионеры были не нужны ! Но тут всплывает другой вопрос - умеете ли вы их выращивать ? Представьте сейчас , кто ,например, в ЦСКА из молодых может равноценно заменить Влашича или Марио ? В Спартаке заменить Ларсона ,Промеса ,Айртона ,Мозеса ? Да никто !!! И можете плюнуть мне в лицо если я не прав . Делом надо заниматься , а не к лимиту придираться . О, родился каламбур . )) И молодых игроков ,если на них имеется хоть какой-то спрос за бугром ,продавайте сейчас и не тяните ,пока они не утонули в болоте под названием РПЛ ,если сами не умеете работать . Ибо уметь работать и делать вид ,что умеете - очень большая разница !
LAISMEN
LAISMEN
10 июля в 23:12, ред.
Количество качественных иностранцев несомненно имеет решающее значение в статусе и силе клуба . Вот только нашим бездарям от этого не холодно не жарко. Жируют по полной ведь платят с лихвой . Какой тогда прогресс и мастерство. За бугром такие и даром не нужны.
протон1
протон1
10 июля в 23:03
вы своих футболистов научите нормально пас раздавать. потом говорите о лимите легионеров. научите пас давать. еще говорите ужесточить лимит. у этих наших зарплаты милионы в месяц. как они будут играть если такие зарплаты? они думают как бы в кальянную забежать.
протон1
протон1 ответ pomor45 (раскрыть)
10 июля в 22:59, ред.
а ну давайте отменим лимит на иностранцев... качество своих улучшится думаешь, сомневаюсь лет 20 говорят об этом. при гус хидинке сборная играла не плохо. и легионеров хватало. причина в другом. что вы все зацепились как квазашвилли на лимит не лимит легионеров. играть не умеют. нет школ. нет базы . что было утрачено в ссср. . отмените лимит и смотрите на деревянных сами тогда. но только зарплаты с небес спустите . иначе появятся кокорины в составе 11 человек, поставляете тренерская школа нормальных игроков. вот и все. а конкуренция в лице легионеров не помешает никому. там в европе тоже так. играют ведь.
Ислам0926
Ислам0926 ответ pomor45 (раскрыть)
10 июля в 22:55, ред.
Лимит нужно отменять но с умом, обязать клубы чтоб на поле находился хотя бы один игрок до 22 лет, тогда минимум будут 3 игрока в запасе, так как игрок может получить травму, рядом с хорошими футболистами и наши будут расти чтоб место под солнцем найти, и да потолок зарплат ввести чтоб паспорт не играл решающую роль, вот тогда будет толк и только после этого клубы начнут активно с детской академии следить за талантами, зачем платить иностранцу грубо говоря 2 млн евро в год если с академии можно будет взять 5 и платить 1 млн евро, а они будут играть и доказывать что он один должен получать 1 млн а не впятером.
RamonCSKA
RamonCSKA
10 июля в 22:50
Техничные у нас Головин, Миранчук и Макаров, отчасти Фернандес, но он русский едва ли
Ironigor
Ironigor
10 июля в 22:40
До того ль голубчик было, деньги 💰 кучами у нас !!!)))
pomor45
pomor45 ответ протон1 (раскрыть)
10 июля в 22:32
Сборная не состоит из иностранцев. Сборная сильнее, если состоит из игроков топ-клубов, а это как правило иностранные клубы, в которых наших нет. Лучшие леги РПЛ укрепляют соперников нашей сборной. При отмене лимита их будет ещё больше. Мнение, что наши будут становится сильнее в борьбе за место под солнцем - пустая байка. Они не будут напрягаться, им и на лавке не дует. Иначе бы активнее стремились попасть в топ-клубы Европы и конкурировать там. Не надо им это , не надо! При отмене лимита сборная будет состоять из лавочников, как минимум на 80%.
протон1
протон1
10 июля в 22:10
совершено верно. от клубов больше зависит. если клубы играют хорошо . то и сборная будет играть.
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