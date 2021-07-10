Ярошик: «В России не умеют воспитывать техничных футболистов»

Бывший защитник ЦСКА и сборной Чехии поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ .

Согласен, что лимит неблагоприятно влияет на российский футбол. Клубы в еврокубках выступают последние годы не очень хорошо, поэтому и сборная Россия выступает плохо. Если клубы будут выступать хорошо — национальная команда тоже станет лучше.

Касательно иностранцев в российском футболе, хочу сказать, что они всегда привносят что-то другое и необычное в него. В России не умеют воспитывать таких игроков, которые делают большую разницу, результат, технику и скорость на поле. Не знаю, убирать лимит или нет, но если есть хорошие иностранцы в клубах, то пусть играют, зачем ставить ограничения?