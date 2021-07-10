Кейн: «С Италией будет тяжёлая битва, но мы знаем, что можем победить»

Нападающий сборной Англии поделился мыслями о предстоящем финале Евро-2020 против команды Италии.

Будет трудный матч. Сборная Италии — прекрасная команда. К тому же с богатой историей побед на крупных турнирах. У них много опыта, есть индивидуально сильные игроки, но главное — сплоченный коллектив. Будет тяжелая битва, но мы знаем, что наша команда более чем в силах победить.

Надо только сосредоточиться на себе, тщательно подготовиться и подойти к матчу с тем же настроем, с каким подходили ко всем остальным: не сомневаться в том, что мы способны выиграть. В важных матчах, в больших финалах результат определяют мелочи. Мы должны сделать так, чтобы они сложились в нашу пользу.

Какое значение будет иметь победа на Евро? Естественно, для меня и для команды это было бы неимоверно важно. Я уже говорил: победа со сборной превосходит любую возможную победу с клубом, и у нас есть такая возможность. Наша страна давно не выходила в финал, и мы должны хватать такой шанс обеими руками.