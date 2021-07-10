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Кейн: «С Италией будет тяжёлая битва, но мы знаем, что можем победить»

10 июля 2021, 18:40
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился мыслями о предстоящем финале Евро-2020 против команды Италии.

Будет трудный матч. Сборная Италии — прекрасная команда. К тому же с богатой историей побед на крупных турнирах. У них много опыта, есть индивидуально сильные игроки, но главное — сплоченный коллектив. Будет тяжелая битва, но мы знаем, что наша команда более чем в силах победить.

Надо только сосредоточиться на себе, тщательно подготовиться и подойти к матчу с тем же настроем, с каким подходили ко всем остальным: не сомневаться в том, что мы способны выиграть. В важных матчах, в больших финалах результат определяют мелочи. Мы должны сделать так, чтобы они сложились в нашу пользу.

Какое значение будет иметь победа на Евро? Естественно, для меня и для команды это было бы неимоверно важно. Я уже говорил: победа со сборной превосходит любую возможную победу с клубом, и у нас есть такая возможность. Наша страна давно не выходила в финал, и мы должны хватать такой шанс обеими руками.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:51
вполне хватит вам серебра
протон1
протон1
10 июля в 21:17
надеюсь победит италия
8_DEIVID
8_DEIVID
10 июля в 20:25, ред.
"Но мы знаем, что арбитр и ВАР придут нам на помощь."
Caniggia
Caniggia
10 июля в 20:13
90% смотрящих этот финал будет болеть за Италию! У Англии единственная победа на больших турнирах добыта за счёт советского судьи Тофика Бахрамова в 1966 году и футбольный мир не хочет повторения той несправедливости.
ДСА
ДСА
10 июля в 20:06
Надо поработать с судьей.
Тень Отца вернулась
Тень Отца вернулась
10 июля в 20:05
Англия раскатает пенсионную оборону Италии в позорные цифры. Не выдавайте желаемое за действительное
Знатог
Знатог
10 июля в 20:05
Выиграем с божьей помощью. Кто главный Бог, известно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 19:35
Будет тяжёлая ничья в осн.время, а там посмотрим!
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
10 июля в 19:30
Мерзкий Кукарекейн знает, что свистун всегда с ними. Давай Италия, дави предателей суперлиги!
vitya valdes
vitya valdes
10 июля в 19:21, ред.
Всем сердцем за Италию!!!!
Эти позорники англичане, находящиеся под покровительством УЕФА, с дельфинами в составе, не то что не должны победить, они ВОВСЕ НЕЗАСЛУЖЕННО НАХОДЯТСЯ В ФИНАЛЕ! ВСЕ МАТЧИ ДОМА, ЭТО ВООБЩЕ НОНСЕНС
Василий 50
Василий 50
10 июля в 19:14
Италия может проиграть судьям или сама себе...
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
10 июля в 19:06
beefs
beefs
10 июля в 19:02
Ожидаем хороший и красивый матч...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 18:55
Стерлинг не вылезает из бассейна...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 18:45
Кейну на ушко щепнули, что судьи помогут.
Q-J-G
Q-J-G
10 июля в 18:43
Англия не сможет, главный судья и ВАР - поможет!
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