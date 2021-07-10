Марсело: «Быть капитаном „Реала“ — гордость и большая ответственность»

Защитник Марсело, который недавно был назначен капитаном «Реала» после ухода Серхио Рамоса, поделился мыслями о новой роли в команде.

Это гордость и очень большая ответственность — быть капитаном лучшего клуба в мире. Я чувствую себя счастливчиком.

Просто знайте, что я каждый день просыпаюсь с огромным энтузиазмом из-за того, что понимаю: я в «Реале». Я здесь уже давно. С каждым годом я узнаю все больше, всегда есть что-то новое. И то, что теперь я капитан, – это сбывшаяся мечта.