ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2021/2022

Марсело: «Быть капитаном „Реала“ — гордость и большая ответственность»

10 июля 2021, 20:36

Защитник Марсело, который недавно был назначен капитаном «Реала» после ухода Серхио Рамоса, поделился мыслями о новой роли в команде.

Это гордость и очень большая ответственность — быть капитаном лучшего клуба в мире. Я чувствую себя счастливчиком.

Просто знайте, что я каждый день просыпаюсь с огромным энтузиазмом из-за того, что понимаю: я в «Реале». Я здесь уже давно. С каждым годом я узнаю все больше, всегда есть что-то новое. И то, что теперь я капитан, – это сбывшаяся мечта.

Ранее появлялась информация, что Марсело убеждают перебраться в топ-клуб из Италии.

Все новости
Реал  Марсело
Перевод с marca.com
Кейн: «Ещё долго будет больно»
Вчера, 18:28 Комментарии19
Орлов: «Манчини говорил Дзюбе, что он не тянет уровень Лиги чемпионов»
Вчера, 17:50 Комментарии87
«Боже, спасибо, что дал исполнить мечту». Неймар после финала Кубка Америки
Вчера, 14:39 ФотоКомментарии6
Саутгейт: «Я хочу готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре»
Вчера, 13:23 Комментарии32
Петржела: «Дзюба упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини»
Вчера, 12:48 Комментарии17
«Где были Шоу, Стерлинг, Стоунз?» Моуриньо об исполнителях пенальти Англии
Вчера, 11:30 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
10 июля в 22:21
Быть капитаном Реала это не только гордость, ответственность и честь, но и знак того, что попрощаются с капитаном по "английски"
Мо Марсело конечно же заслужил повязку
протон1
протон1
10 июля в 22:14
удачи марсело
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
10 июля в 21:35
Молодец, Марсело. В атакующих действиях по-прежнему на две головы выше этого бревна слева.
sv_1969
sv_1969
10 июля в 21:23
На скамейке это здорово)
shlomo
shlomo
10 июля в 20:40
Удачи тебе Марсело...
beefs
beefs
10 июля в 20:38
Конечно это большая честь быть капитаном...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100