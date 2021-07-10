Кьеллини назвал секрет успеха сборной Италии на Евро-2020

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини порассуждал о предстоящем матче с командой Англии в финале Евро-2020.
Нам очень по душе это путешествие. Сейчас, конечно, у нас не такое настроение, как перед началом турнира. С того самого момента, как я принял решение остаться в сборной, я чувствовал невероятную сплоченность этой команды. И я сразу почувствовал, что мы способны замахнуться на многое.
По нашим последним матчам можно заметить, что я стал лучше как игрок. Получаю удовольствие от каждого момента своей карьеры. Всегда улыбаюсь, отношусь ко всем соперникам с огромным уважением. Но я всегда вел себя так в подобных матчах, особенно что касается чемпионата Европы. Действительно пытаюсь насладиться абсолютно каждой игрой.
В нашей команде собраны интроверты и экстраверты, опытные футболисты и перспективные. Есть те, кто не лезет за словом в карман. У каждого своя роль, но все очень важны для коллектива. И у нас замечательный шеф-повар, который умело использует все ингредиенты. Вот это и есть секрет нашего успеха.
Ранее о сильных сторонах сборной Англии высказался наставник итальянской команды Роберто Манчини.
Тебе страшно, потому что ты чувствуешь что не тянешь. И улыбка твои наигранная.
Тебе страшно, потому что ты чувствуешь что не тянешь. И улыбка твои наигранная.
Вопрос вам,почему за "не толкай 73о" меня забанили,а когда этот вопрос первый раз задал вам вы мне не ответили и удалили вопрос?
Получается вам два вопроса задал,надеюсь ответити хоть на этот раз на оба вопроса.
Вопрос вам,почему за "не толкай 73о" меня забанили,а когда этот вопрос первый раз задал вам вы мне не ответили и удалили вопрос?
Получается вам два вопроса задал,надеюсь ответити хоть на этот раз на оба вопроса.