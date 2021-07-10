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Кьеллини назвал секрет успеха сборной Италии на Евро-2020

10 июля 2021, 21:35
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини порассуждал о предстоящем матче с командой Англии в финале Евро-2020.

Нам очень по душе это путешествие. Сейчас, конечно, у нас не такое настроение, как перед началом турнира. С того самого момента, как я принял решение остаться в сборной, я чувствовал невероятную сплоченность этой команды. И я сразу почувствовал, что мы способны замахнуться на многое.

По нашим последним матчам можно заметить, что я стал лучше как игрок. Получаю удовольствие от каждого момента своей карьеры. Всегда улыбаюсь, отношусь ко всем соперникам с огромным уважением. Но я всегда вел себя так в подобных матчах, особенно что касается чемпионата Европы. Действительно пытаюсь насладиться абсолютно каждой игрой.

В нашей команде собраны интроверты и экстраверты, опытные футболисты и перспективные. Есть те, кто не лезет за словом в карман. У каждого своя роль, но все очень важны для коллектива. И у нас замечательный шеф-повар, который умело использует все ингредиенты. Вот это и есть секрет нашего успеха.

Ранее о сильных сторонах сборной Англии высказался наставник итальянской команды Роберто Манчини.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
11 июля в 08:23
Без Спинацоллы итальянская команда совсем беззубая стала. А со старившейся обороной она еще и хромая. Посмотрим, как быстрые английские напы будут множить на ноль весь опыт Кьеллини и Бонуччи. Одна надежда на Кьезу.
gentlewolf
gentlewolf
11 июля в 02:00
Кьяллини, слишком много "я".
Тебе страшно, потому что ты чувствуешь что не тянешь. И улыбка твои наигранная.
juvenale
juvenale ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
10 июля в 23:17
А Испании повезло,что Хорватия 10 не забила,а Швейцария 7
League1
League1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
10 июля в 23:13
Испашки вообще играли через пень-колоду. Каким-то чудом доползли до полуфинала.
sv_1969
sv_1969
10 июля в 22:27
Посмотрим финал
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
10 июля в 21:53
Кальени,вам просто повезло,чтс Испания не забила 6 мячей вам а вышли в финал чисто случайно,вы не заслуживали финала
протон1
протон1
10 июля в 21:53
у сборной россии там наверно кальянщик повар. толи не кормят или что. химики наверно там собрались повара
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
10 июля в 21:48
Уважаемая администрация сайта,я задал вам вопрос,на счет слово 73о не толкай-меня за это забанили вы тогда,хотя это не мат и не оскорбление.
Вопрос вам,почему за "не толкай 73о" меня забанили,а когда этот вопрос первый раз задал вам вы мне не ответили и удалили вопрос?
Получается вам два вопроса задал,надеюсь ответити хоть на этот раз на оба вопроса.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
10 июля в 21:42
Особенно ты стал чувствовать себя лучше, как отскочили от истинного чемпиона Испании, от которой еле ноги унесли и только фортуна вас спасла. Англия теперь для вас как игрушка. Хотя как мне кажется - судьи уже заряжены под чемпионство этих неуважемых наглосаксов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 21:36
Вот ведь Плохишара...
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