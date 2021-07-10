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Манчини: «Мы надеемся наслаждаться игрой с Англией 90 минут»

10 июля 2021, 21:03
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини порассуждал о предстоящей встрече с командой Англии в финале Евро-2020.

Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие.

Англия — сильная команда, а Стерлинг является одним из многих отличных игроков, который серьезно прибавил. Мы должны хорошо сыграть против него, но в этой команде есть и другие. Я не знаю, кто будет играть справа, а в центре есть Кейн. Вся их линия атаки хороша, игроки обладают прекрасной скоростью и техникой.

Ранее в Шотландии Манчини сравнили с героем «Храброго сердца».

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
11 июля в 01:23
У Кьяллини со Стерлингом проблем будет выше крыши.
Раз на раз Рахитка круче.
Другое дело что Италия сегодня - тренерская команда и тренер у нее что надо.
gentlewolf
gentlewolf
11 июля в 01:22
то есть Манчини явно намекает что дополнительного времени не будет.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
11 июля в 00:20, ред.
Не думаю что у опытного Кьеллини возникнут прям большие проблемы со Стерлингом, просто нужно контролировать его смещение в центр, при этом у него два основных варианта: пробить и может еще покатить кому-то, но в основном настроен на пробить... Плюс навесы на штрафную, которые итальянцам нужно минимизировать.
Ну а самим при первой же возможности бежать вперёд, обыгрывать один в один, потом обводящий либо пас на открытую зону, они шустрые по сравнению с дефами англичан.
David Young
David Young ответ RM-fan (раскрыть)
10 июля в 23:54
Надеюсь что Стерлинг не будет нырять для того чтобы заработать пенальти.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 23:16
Как красиво и по итальянски сказано, запомню.
"Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск"
RM-fan
RM-fan
10 июля в 23:16
Англия — сильная команда, а Стерлинг - один из лучших дайверов.........
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
10 июля в 22:51
Никто не заставляет людей ставить, кроме редких исключительных случаев, но в большинстве случаев это является личным решением за последствия которого отвечают люди которые его принимают. Так что сборная Италии ничем не обязана тем кто ставит на неё реальные деньги или что-либо ещё.

Что касается слов Манчини, как по мне он всё правильно сказал, думаю что с настроем всё у сборной Италии в порядке, как и с понимаем важности победить. Их главный тренер силён, он понимает сильные стороны своей команды и команды противника. И я думаю что обе команды покажут футбол высшего класса, отдадут все силы что есть на поле, и будут биться до конца за свои страны и своих соотечественников. Главное чтобы никакие скандалы и ошибочные решения судей не испортили финал одного из важнейших футбольных турниров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 22:40
Работать надо а не наслаждаться, люди на вас деньги ставят!
pomor45
pomor45
10 июля в 22:38
Наслаждаться 90 минут, чтобы продуть в дополнительное время, или, наоборот, безжалостно разделаться с ними?
Rheinfall
Rheinfall
10 июля в 22:28
Италии успеха в финале! Шлёпните этих англов которых явно протащили в финал.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 22:03
Англичан тянут за уши к чемпионству, поэтому удачи итальянцам!
berda2003
berda2003
10 июля в 21:52
насчёт наслаждения - мало вероятно.
не дадут италии выиграть...
почему англосаксы были чемпионами мира 1 раз, потому что в 1966 г. ЧМ проходил в англии...
почему англосаксы никогда не были чемпионами европы, потому что ЧЕ раньше не проходил в англии...
вопрос закрыт.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
10 июля в 21:45
Поставьте за воротами бассейн - и Стерлинг будет доволен! Это его призвание - нырять!
протон1
протон1
10 июля в 21:31
желаю победы макаронщикам
mihaluch
mihaluch
10 июля в 21:20
Наслаждаться наслаждайтесь но о воротах соперника не забывайте.
beefs
beefs
10 июля в 21:18
Ожидаем красивый и напряженный матч, пусть победит сильнейший...
Ironigor
Ironigor
10 июля в 21:05
Это будет не просто, зато очень приятно видеть на табло Победу Италии в конце матча !!! Удачи Италии !!!
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