Манчини: «Мы надеемся наслаждаться игрой с Англией 90 минут»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини порассуждал о предстоящей встрече с командой Англии в финале Евро-2020.
Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие.
Англия — сильная команда, а Стерлинг является одним из многих отличных игроков, который серьезно прибавил. Мы должны хорошо сыграть против него, но в этой команде есть и другие. Я не знаю, кто будет играть справа, а в центре есть Кейн. Вся их линия атаки хороша, игроки обладают прекрасной скоростью и техникой.
Ранее в Шотландии Манчини сравнили с героем «Храброго сердца».
Что касается слов Манчини, как по мне он всё правильно сказал, думаю что с настроем всё у сборной Италии в порядке, как и с понимаем важности победить. Их главный тренер силён, он понимает сильные стороны своей команды и команды противника. И я думаю что обе команды покажут футбол высшего класса, отдадут все силы что есть на поле, и будут биться до конца за свои страны и своих соотечественников. Главное чтобы никакие скандалы и ошибочные решения судей не испортили финал одного из важнейших футбольных турниров.
Что касается слов Манчини, как по мне он всё правильно сказал, думаю что с настроем всё у сборной Италии в порядке, как и с понимаем важности победить. Их главный тренер силён, он понимает сильные стороны своей команды и команды противника. И я думаю что обе команды покажут футбол высшего класса, отдадут все силы что есть на поле, и будут биться до конца за свои страны и своих соотечественников. Главное чтобы никакие скандалы и ошибочные решения судей не испортили финал одного из важнейших футбольных турниров.
Ну а самим при первой же возможности бежать вперёд, обыгрывать один в один, потом обводящий либо пас на открытую зону, они шустрые по сравнению с дефами англичан.
Ну а самим при первой же возможности бежать вперёд, обыгрывать один в один, потом обводящий либо пас на открытую зону, они шустрые по сравнению с дефами англичан.