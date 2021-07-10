Саутгейт: «Вопрос только в том, какого цвета медаль мы получим»

Главный тренер сборной Англии поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против сборной Италии.

Разумеется, нам понравился момент, который мы смогли разделить с нашими болельщиками [выход в финал]. В раздевалке после этого было живо. В командном автобусе на пути домой — тоже. Везде звучала музыка, но в то же время мы понимали, что ничего еще не выиграли, и эта мысль сидела у нас в голове.

Думаю, что в России у нас были другие ощущения после выхода в полуфинал. Мы по-другому относились к тому, что считали возможным. Сейчас же мы хорошо понимаем, что не будем довольны, если проснемся в понедельник без завоеванного трофея.

Реальность такова, что мы никогда больше не соберем вместе этих 26 игроков. Это так не работает. Эти ребята уже оставили после себя наследие, что бы ни случилось. Теперь вопрос только в том, какого цвета медаль мы получим. В жизни очень мало таких возможностей. Поэтому мы должны воспользоваться этим моментом и дать себе максимальный шанс на победу.