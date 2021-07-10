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Саутгейт: «Вопрос только в том, какого цвета медаль мы получим»

10 июля 2021, 16:30
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против сборной Италии.

Разумеется, нам понравился момент, который мы смогли разделить с нашими болельщиками [выход в финал]. В раздевалке после этого было живо. В командном автобусе на пути домой — тоже. Везде звучала музыка, но в то же время мы понимали, что ничего еще не выиграли, и эта мысль сидела у нас в голове.

Думаю, что в России у нас были другие ощущения после выхода в полуфинал. Мы по-другому относились к тому, что считали возможным. Сейчас же мы хорошо понимаем, что не будем довольны, если проснемся в понедельник без завоеванного трофея.

Реальность такова, что мы никогда больше не соберем вместе этих 26 игроков. Это так не работает. Эти ребята уже оставили после себя наследие, что бы ни случилось. Теперь вопрос только в том, какого цвета медаль мы получим. В жизни очень мало таких возможностей. Поэтому мы должны воспользоваться этим моментом и дать себе максимальный шанс на победу.

Один из ключевых игроков сборной Англии пропустил тренировку перед финалом Евро.

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112910415
вчера в 13:15
вам и серебряных много
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ УрсХох (раскрыть)
10 июля в 20:06
    Tex
    Tex
    10 июля в 19:42
    Реал 3 ЛЧ выиграл подряд, благодаря голам забитым с метровых офсайдов, непоставленным в их ворота 100% пенальти и т.д. Так что никому особо никакого дела потом не будет, победа есть победа...
    Промах Саутгейта
    Промах Саутгейта
    10 июля в 19:32
    Чтоб вы сдохли, мерзкие шакалы.
    vitya valdes
    vitya valdes
    10 июля в 19:24
    Для вас ныряльщиков серебро С ГОЛОВОЙ!
    ПОСЛЕ МАТЧА С ДАНИЕЙ ВАС ВЕСЬ МИР ВОЗНЕНАВИДЕЛ
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    10 июля в 18:54
    Лучше серебро, болеть буду за макароников
    aventure61
    aventure61
    10 июля в 18:37
    если обезьяна опять нырнёт в штрафной может и выиграете,но думаю футбольный бог вас накажет.
    УрсХох
    УрсХох
    10 июля в 18:30
    Независимо от занятого места их медали будут коричневого цвета и с характерным запахом.
    Q-J-G
    Q-J-G
    10 июля в 17:05, ред.
    Саутгейт: «Вопрос только в том, какого цвета медаль мы получим»

    Медали, которыми нельзя гордиться, за такие медали должно быть - СТЫДНО!
    В финале вы получите "ЛИПОВЫЕ МЕДАЛИ" - в любом случае!!!
    juvenale
    juvenale
    10 июля в 17:00
    типо еще не знает хахах))пусть королеве наберет или борису джонсону
    David Young
    David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    10 июля в 16:48
    В любом случае очень многое в руках самой Италии. Учитывая разные факторы, тяжелая победа возможно даже является более предпочтительным вариантом для Италии в плане ценности победы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 июля в 16:42
    Футбольный Бог есть, и он накажет нагличан за нечестный выход в финал.
    Болеть буду за итальянцев, хотя и не в восторге от их игры...
    Ironigor
    Ironigor
    10 июля в 16:39
    Тут я уже созвонился с Павлом Глобой и к бабке гадалке сбегал , все как один утверждают , что Победа будет за Италией !!! Ну а сборной Англии достанутся и без того не заслуженные серебряные медали !!! Завтра будем очевидцами этого противостояния и Победы сборной Италии на Чемпионате Европы 2020 !!!
    Удачи тебе Италия !!! FORZA ITALIA 🇮🇹✌🇮🇹 !!!
    Всем Добра !!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    10 июля в 16:36
    Чёрного, чёрного цвета.
    David Young
    David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    10 июля в 16:34
    А я надеюсь что медали англичанам достанутся серебряные.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    10 июля в 16:32
    Надеюсь что золотую!
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