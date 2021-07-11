Садик согласился на переход в «Краснодар»

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11 июля 2021, 13:12

Форвард «Альмерии» близок к переходу в «Краснодар».

Сообщается, что нигериец уже дал свое согласие на переход в российский клуб. Садик подпишет 4-летний контракт с клубом, его зарплата составит 2 млн евро в год.