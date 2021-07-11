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Садик согласился на переход в «Краснодар»

11 июля 2021, 13:12

Форвард «Альмерии» Умар Садик близок к переходу в «Краснодар».

Сообщается, что нигериец уже дал свое согласие на переход в российский клуб. Садик подпишет 4-летний контракт с клубом, его зарплата составит 2 млн евро в год.

Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера. Ранее от Садика отказался топ-клуб РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:34
почём брали-то ?
neukomm
neukomm ответ Правда тут (раскрыть)
вчера в 09:52
Я про таких и говорю, а русский он или узбек, это дело десятое
протон1
протон1 ответ Правда тут (раскрыть)
вчера в 00:26
на евро он был лучше всех молодых. жаль травмировался. это игрок челси. обладатель кубка уефа
Правда тут
Правда тут ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 00:21
Хаха ...И того уже давно на пенсию пора...
протон1
протон1 ответ Правда тут (раскрыть)
вчера в 00:06
жирков играет ведь. старый конь борозды
Правда тут
Правда тут ответ протон1 (раскрыть)
11 июля в 23:59
Он старый ...зачем он нужен...
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
11 июля в 23:27
Кто отдал Садика Краснодару? Не путай слухи и официальную информацию.
протон1
протон1 ответ Правда тут (раскрыть)
11 июля в 22:54
зачем продали берга?
Правда тут
Правда тут ответ протон1 (раскрыть)
11 июля в 22:52
Ари так же получал 2 ляма евро...с прошлой ЛЧ более 25 млн. есь плюс все остальное...можно и вложится норм нап нужен.
протон1
протон1
11 июля в 21:28
откуда у Краснодара такие деньги, никогда столько не тратил галицкий.
djo11
djo11
11 июля в 20:43, ред.
вот детишки обрадуются) теперь их садик будет располагаться на базе краснодара аж 4 года) еще и платить им будут 2 миллиона евро в год)
Правда тут
Правда тут ответ dok66 (раскрыть)
11 июля в 19:33
Норм игрок для РПЛ будет супер...тут и нет таких...получше всяких Дзюб и Промесов...
dok66
dok66
11 июля в 19:06
Какой то детский сад Галицкий начал собирать . Кто он , зачем он ...
Правда тут
Правда тут ответ neukomm (раскрыть)
11 июля в 19:04
а всяким ноунеймам 18 летним Мухиным всяким ...как тебе зп?
Правда тут
Правда тут ответ radist_21 (раскрыть)
11 июля в 18:52
Та да)) пошутил так пошутил)))
gentlewolf
gentlewolf
11 июля в 18:24
В Краснодаре нужный климат.
radist_21
radist_21
11 июля в 18:19
Жнец-158, остроумие на грани фантастики!!!
neukomm
neukomm
11 июля в 18:17
Просто За ЧТО 2 ляма в год?! Не рублей, а евро! Абсолютно неадекватная зарплата.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
11 июля в 18:09
Садик перешел в садик
1viking17
1viking17 ответ Санчо Панса (раскрыть)
11 июля в 17:26
Совершенно согласен, он у нас в Крыльях не показывал что то хорошего.
Жнец-158
Жнец-158
11 июля в 17:14
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    11 июля в 16:36
    Яслей не будет. К Saddick-у в пару будет куплен ирландский парень О' Goroddick !
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
    11 июля в 16:06, ред.
    Просто у Спартака такая слава в Европе, да уже и по миру или как ты говоришь популярность, что просто не хотят туда переходить. Спартаку озвучили нереальный ценник (как с Педрой), а Краснодару отдали по реальной цене.
    Байкал-38
    Байкал-38
    11 июля в 16:04
    Агент Садика: «Мой клиент слишком дорогой для „Спартака“»
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1265245/umar-sadik-spartak

    Вот она популярность в Европе Спартака!
    Оказывается не в деньгах дело то.
    санек002
    санек002
    11 июля в 15:12
    а яслей не будет?только садик?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    11 июля в 14:56
    Собирают какой - то шлак в чистом виде! Не скажу, что он прямо топ-футболист.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ makkie (раскрыть)
    11 июля в 14:43
    Когда то был "Магнит"...
    sir_Alex
    sir_Alex ответ makkie (раскрыть)
    11 июля в 14:20
    Заначка от Галицкого завалялась 😂😉
    Правда тут
    Правда тут ответ makkie (раскрыть)
    11 июля в 14:17
    У краса еще с той ЛЧ осталось так что по финансовому файр плей все норм...
    Правда тут
    Правда тут
    11 июля в 14:16
    Норм если все же контракт состоится...а то в посленднее время одни слухи и только...
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