Садик согласился на переход в «Краснодар»

Форвард «Альмерии» Умар Садик близок к переходу в «Краснодар».
Сообщается, что нигериец уже дал свое согласие на переход в российский клуб. Садик подпишет 4-летний контракт с клубом, его зарплата составит 2 млн евро в год.
Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера. Ранее от Садика отказался топ-клуб РПЛ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1265245/umar-sadik-spartak
Вот она популярность в Европе Спартака!
Оказывается не в деньгах дело то.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1265245/umar-sadik-spartak
Вот она популярность в Европе Спартака!
Оказывается не в деньгах дело то.