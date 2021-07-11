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Арбитр Карасёв поблагодарил болельщиков за поддержку после Евро-2020

11 июля 2021, 21:07

Российский арбитр Сергей Карасёв на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после завершения работы на Евро-2020.

Друзья, всем судейско-металлический привет. Несколько дней назад вернулся с Евро, открыл инстаграм и был настолько приятно удивлен, восхищен тем, во-первых, сколько вас, во-вторых, тем словам благодарности и поддержки, которые вы писали на протяжении турнира и после турнира.

Я, честно говоря, пребываю в приятном шоке. Такого не испытывал никогда. Судейство, как вы знаете, это постоянная критика и постоянное давление. И сейчас я растроган.

Ранее Карасёв сравнил гонорары судей в Европе и Российской Премьер-Лиге.

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112910415
112910415
вчера в 14:50
хороший уровень !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
11 июля в 21:48
Серёга, Серёга, я понимаю, что у тебя эйфория от прошедшего ЧЕ и всё кажется в розовом цвете. Пожелаю одного: чтобы на протяжении наступающего сезона этот цвет не превратился в чёрно - коричневый, и ты с удовольствием продолжал лабать на гитаре. Одновременно обращаюсь к болельщикам и руководству РФС: будьте человечны насколько это возможно и постарайтесь видеть в арбитрах не оловянных солдатиков, а обыкновенных людей, имеющих право на ошибку.
Знатог
Знатог
11 июля в 21:36
Арбитр карасёв.
Ислам0926
Ислам0926
11 июля в 21:30
Если и так будешь судить в РПЛ то тогда респект тебе
протон1
протон1
11 июля в 21:30
единственный спортсмен из россии который отдувался за всех. молодец
протон1
протон1
11 июля в 21:29
было время я тоже его критиковал. но он своим делом показал что заслужил то уважение что показал
A.S.A
A.S.A
11 июля в 21:28
Сергей отлично отработал все матчи, на которые был назначен, не допустил серьезных ошибок ( я считаю,что в матче Нидерланды - Чехия ,сергей тоже поступил изначально правельно показав де Лигту желтую карточку,а потом уже товарищи на VARскажем так поднадавили и он измннил свое мнение)
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 21:22
Сергей - это единственный позитив для нас на этом Евро. Отлично провел все свои матчи, будем надеяться , что и на следующие большие турниры будет приглашен.
Удачи Сергею.
Jack White
Jack White
11 июля в 21:21
По делу собрал позитивный фидбэк Сергей. По сути, единственный россиянин, достойно выступивший на Евро.
Ironigor
Ironigor
11 июля в 21:20
Респект и Уважение Сергею !!!
David Young
David Young
11 июля в 21:10
Большое спасибо за то что вы достойно отстояли честь российского судейства, Сергей.
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