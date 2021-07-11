Арбитр Карасёв поблагодарил болельщиков за поддержку после Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после завершения работы на Евро-2020.

Друзья, всем судейско-металлический привет. Несколько дней назад вернулся с Евро, открыл инстаграм и был настолько приятно удивлен, восхищен тем, во-первых, сколько вас, во-вторых, тем словам благодарности и поддержки, которые вы писали на протяжении турнира и после турнира.

Я, честно говоря, пребываю в приятном шоке. Такого не испытывал никогда. Судейство, как вы знаете, это постоянная критика и постоянное давление. И сейчас я растроган.