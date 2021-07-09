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Кёйперс рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020

09 июля 2021, 06:41
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

УЕФА объявила имена арбитров, которые обслужат финальный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Англии.

Главным арбитром встречи назначен Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра. Резервным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро Гранде.

Главный арбитр на VARБастиан Данкерт (Германия). Его ассистенты — Пол ван Букел (Нидерланды), Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц (Германия).

Отметим, что полуфинальный матч Англия — Дания (2:1), вызвавший многочисленные дискуссии о качестве судейства, обслуживал нидерландский рефери Данни Маккели, а Пол ван Букел являлся главным арбитром на VAR.

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Все комментарии
8_DEIVID
8_DEIVID
10 июля в 10:48
Ох и сложно будет Италии против 13 игроков. 12 игрок - зрители, 13 - арбитры с ВАРом.
cska1948
cska1948 ответ kochegar (раскрыть)
10 июля в 10:39
Я тоже думаю, что это компенсация англичанам за ЧМ 2018 года.
cska1948
cska1948 ответ mat73 (раскрыть)
10 июля в 10:37
Такие крупные мероприятия, как чемпионат Европы по футболу, нельзя пускать на самотёк!
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
09 июля в 20:22
Я сразу сказал, что им и финал ЛЧ английский подарят и в финал затащат. Это цена предательства Супер Лиги. А вы не верили. Вот вам итог. А Куйперс ещё своё слово в финале скажет.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
09 июля в 20:20
Беда, ой беда, это приемник Оливера, Скомины и Чакира с Айтекином((((
Англичане задействовали админресурс.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
09 июля в 17:10
Чувствую будет грандиозный шухер, недаром голландцы судят полуыинал и финал и именно с участием англичан
Ekkimukk
Ekkimukk ответ valeron4321 (раскрыть)
09 июля в 15:21
Исправлено
valeron4321
valeron4321
09 июля в 15:02, ред.
Соккер, исправляй грамотность - не голландский рефери, а нидерландский.
Rattlehead
Rattlehead ответ mat73 (раскрыть)
09 июля в 10:50
Нужно тащить Англию, а Карасёв со своей манерой на этом Евро судить максимально честно и строго в соответствии со сводом правил тут явно не помощник.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
09 июля в 09:58
им итак всю жизнь помогали. А Дания пусть почувствует на своей шкуре,как СССР всегда играл против 13 игрока,да в принципе и Россия. И пусть палки в трубу не вставляют.в этом датском королевстве.
alexamit
alexamit
09 июля в 09:41
Буду болеть за итальянцев.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 июля в 09:34
уже бы Майка Оливера поставили и то,честнее было бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 09:24
Англии помогли,теперь пусть помогут Италии!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
09 июля в 09:08
Этот судья не так давно отменил 3 гола Интера в ворота Барсы!
Тащат англичан на этом Евро в наглую, 6-ую игру из 7-и на этом Евро Англичане будут играть на Уэмбли!
goalaktika
goalaktika
09 июля в 09:06
Один арбитр из Нидерландов вытащил англичан в финал, второй поможет завоевать кубок
mat73
mat73
09 июля в 08:55
А че не Карасев? У нас же говорили, что Карасев кандидат на финал
mat73
mat73
09 июля в 08:54
Я же говорю - Англия уже чемпион, всё заранее определено и расписано!
112910415
112910415
09 июля в 08:39
арбитры помогут англичанам, если случай представится !
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
09 июля в 08:28
Значит Англия победит в этом состязании.
beefs
beefs
09 июля в 08:27
чему бывать, того не миновать...
Знатог
Знатог
09 июля в 08:22
Партия Кейперса- сила голландская- Англию к торжеству 2020 ведёёёёт! (в переводе на обычный язык- Англия и Голландия исторически дружественные страны, и понятно за кого будет играть судья).
Бот зануда
Бот зануда
09 июля в 08:21


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


Бог солнца
Бог солнца
09 июля в 08:15
Кейперс по информации голландских СМИ завершает карьеру арбитра, поэтому ему в качестве благодарности за работу подогнали финал судить. Это будет его последний матч. Поэтому Карасева отправили домой.
kochegar
kochegar ответ Дима Логинов (раскрыть)
09 июля в 07:58
скорее не против итальянцев, а за англичан. вообще у меня появилась мысль, что им отдадут победу, чтобы "задобрить" за ЧМ2018, который они очень хотели провести у себя и всячески возмущались решением ФИФА.
Gahi
Gahi
09 июля в 07:58, ред.
Очень странное решение назначить обслуживать арбитров из одной страны подряд команду Англию, сначала в полуфинале а затем и в финале? Что сразу вызывает много вопросов и сомнений относительно того а не повторится ли такая ситуация как в полуфинале ещё раз с назначением пенальти арбитром матча из Нидерландов Бастианом Данкертом в ворота Дании который и решил исход полуфинального матча в пользу Англии. До сих пор продолжаются споры относительно данного сомнительного решения арбитром из Нидерландов, и что мы видим, нет бы успокоить многих людей и не нагнетать страсти, почему-то в УЕФА допустили чтобы вновь назначить арбитра из Нидерландов, теперь уже Бьорна Кёйперса обслуживать финальный матч с участием команды Англии против Италии. Если повториться финале тоже самое что было в полуфинале то это будет грандиозный скандал который так тихо как с Данией уже не пройдёт. Но всё-таки будем надеяться что финал пройдёт в честной спортивной борьбе которая и выявит достойного победителя Евро 2020. Удачи
Caniggia
Caniggia
09 июля в 07:50
Голландские судьишки уже показали свою благосклонность к Англии в полуфинале с Данией. Вот почему Карасика не поставили? Ему бы точно было по фиг на этих англичан с их трибунами и королевой вместе взятыми после часового прослушивания хэви металла в наушниках перед матчем!
Cat01
Cat01
09 июля в 07:47
Желаю достойно отсудить
drug01
drug01
09 июля в 07:46
Только без ошибок
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 07:44
И с чего такая честь голландцам?
Ислам0926
Ислам0926
09 июля в 07:31
Перефразирую Чилаверта ,Манчини и команде придется обыграть Англию и более сложная задача судейскую бригаду во главе с ВАР
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