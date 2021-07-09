Кёйперс рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020

1625802085

09 июля 2021, 06:41

УЕФА объявила имена арбитров, которые обслужат финальный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Англии.

Главным арбитром встречи назначен Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра. Резервным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро Гранде.

Главный арбитр на VAR — Бастиан Данкерт (Германия). Его ассистенты — Пол ван Букел (Нидерланды), Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц (Германия).