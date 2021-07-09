Кёйперс рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020

УЕФА объявила имена арбитров, которые обслужат финальный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Англии.
Главным арбитром встречи назначен Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Помогать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зайнстра. Резервным арбитром выступит испанец Карлос дель Серро Гранде.
Главный арбитр на VAR — Бастиан Данкерт (Германия). Его ассистенты — Пол ван Букел (Нидерланды), Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц (Германия).
Отметим, что полуфинальный матч Англия — Дания (2:1), вызвавший многочисленные дискуссии о качестве судейства, обслуживал нидерландский рефери Данни Маккели, а Пол ван Букел являлся главным арбитром на VAR.