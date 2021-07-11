ГлавнаяНовостиСудействоЕвро-2020

Арбитр Федотов: «Карасёву надо держаться в десятке лучших судей»

11 июля 2021, 18:40

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением об уровне судейства Сергея Карасёва на Евро-2020.

На Евро футбольная жизнь для Карасёва не заканчивается — скоро начнётся сезон РПЛ, после — еврокубки. И теперь следить за назначениями Карасёва на эти игры в России будут пристальнее: «Сейчас Карасёву 42 года, так что на следующем чемпионате мира он работать может.

Главное, держаться в десятке лучших судей Европы, постоянно качественно работать на матчах Лиги чемпионов. Если он получит на них назначение и хорошо справится с четвертьфиналами или даже полуфиналами, то и финал ЛЧ получить может. Карасёву важно не опускать планку, которую он задрал на Евро, — любую ошибку в РПЛ ему будут ставить в укор гораздо больше, чем раньше.

Ранее Карасёв сравнил гонорары судей в Европе и Российской Премьер-Лиге.

Все новости
Карасёв: «УЕФА доволен работой нашей бригады на Евро-2020»
11 июля Комментарии4
Арбитр Карасёв поблагодарил болельщиков за поддержку после Евро-2020
11 июля ВидеоКомментарии11
СлухиВолошин больше не будет судить в России
10 июля Комментарии10
Хаманн — о пенальти на Стерлинге: «Вопиющая ошибка. Он нырял»
10 июля Комментарии9
ОфициальноКёйперс рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020
09 июля Комментарии36
Чилаверт: «Команде Месси придётся обыгрывать и Бразилию, и судей»
09 июля Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
11 июля в 21:42
для такого возраста только начало можно сказать. еще поработает. но еще много нервов попортит. как голандии
Gahi
Gahi
11 июля в 20:13
Для Российского арбитра Сергея Карасёва этот Чемпионат Европы стал самым удачным в его карьере. Сергею доверили обслуживать матчи на групповом этапе Италия - Швейцария (3:0), Германия - Венгрия (2:2), и в 1/8 Нидерланды - Чехия (0:2). А также Карасёв был резервным арбитрам в матче Дании и Чехии где кстати главным был Бьорн Кёйперс который в этом матче ошибочно назначил угловой в пользу Дании после которого был забит мяч в ворота Чехии вот эта и есть результативная ошибка судьи этого матча, которая повлияла на результат 2:1 в пользу Дании. Но Карасёв на бровке старался успокоить соперников которые естественно негодовали по поводу такого решения главного судьи в поле. И самое интересное что даже после такой ошибки Бьорна Кёйперса назначают обслуживать финальный матч между Италией и Англией, но резервным арбитром утвердили испанца Карлоса дель Серро а не Сергея Карасёва, который был в этой бригаде в 1/4 финала. Но в любом случаи эта хороший результат для арбитра, который говорит ещё о том что Карасёву нужно быть предельно собранным и дисциплинированным в общении в каждом матче и главное быть принципиальным на поле на играх разных уровней. И не давать повода сомневаться в его профессиональных и моральных качествах. Дело в том что перед финалом Евро 2020 Исполнительный комитет УЕФА собрался в полном составе где на повестки дня одним из значимых стала усиление борьбы с договорными матчами и коррупцией. Поэтому не хотелось бы чтобы Сергей Карасёв с таким трудом добившись признания в сложных условия работы, чтобы одним необдуманным поступком вызвать к себе недоверия свои коллег и тем самым закрыть себе дорогу на чемпионат мира 2022. Желаем Сергею Карасёву чтобы его принципиальность и непредвзятое судейство на всех уровнях была его девизом в каждом матче. Удачи
Аксинья
Аксинья
11 июля в 19:11
Выше достигнутого не поднимется если не станет на колени, пардон, одно колено))
STVA 1
STVA 1
11 июля в 18:53
Карасев на Евро светлое пятно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 18:41
Карась амбициозный,он сможет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100