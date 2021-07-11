Арбитр Федотов: «Карасёву надо держаться в десятке лучших судей»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением об уровне судейства Сергея Карасёва на Евро-2020.
На Евро футбольная жизнь для Карасёва не заканчивается — скоро начнётся сезон РПЛ, после — еврокубки. И теперь следить за назначениями Карасёва на эти игры в России будут пристальнее: «Сейчас Карасёву 42 года, так что на следующем чемпионате мира он работать может.
Главное, держаться в десятке лучших судей Европы, постоянно качественно работать на матчах Лиги чемпионов. Если он получит на них назначение и хорошо справится с четвертьфиналами или даже полуфиналами, то и финал ЛЧ получить может. Карасёву важно не опускать планку, которую он задрал на Евро, — любую ошибку в РПЛ ему будут ставить в укор гораздо больше, чем раньше.
Ранее Карасёв сравнил гонорары судей в Европе и Российской Премьер-Лиге.