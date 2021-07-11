Арбитр Федотов: «Карасёву надо держаться в десятке лучших судей»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением об уровне судейства Сергея Карасёва на Евро-2020.

На Евро футбольная жизнь для Карасёва не заканчивается — скоро начнётся сезон РПЛ , после — еврокубки. И теперь следить за назначениями Карасёва на эти игры в России будут пристальнее: «Сейчас Карасёву 42 года, так что на следующем чемпионате мира он работать может.