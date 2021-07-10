ГлавнаяНовостиСудействоЕвро-2020

Хаманн — о пенальти на Стерлинге: «Вопиющая ошибка. Он нырял»

10 июля 2021, 09:32
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн прокомментировал пенальти в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 против сборной Англии (1:2 после доп. времени), которое заработал Рахим Стерлинг.

Я считаю это пенальти скандальным. Стерлинг нырял. Сборная Англии всегда гордится тем, что играет честно и без нырков. Защитник сборной Дании решил не идти в подкат, потому что видел, что ему не добраться до мяча. Никакого контакта не было.

VAR был введён, чтобы исправлять судейские ошибки такого рода. Но, как вы сами увидите, это вопиющая ошибка, ведь это полуфинал чемпионата Европы. Мне жаль датчан.

Футбольное сообщество неоднозначно отреагировало на выход Англии в финал Евро-2020 и пенальти на Стерлинге.

Все новости
Карасёв: «УЕФА доволен работой нашей бригады на Евро-2020»
11 июля Комментарии4
Арбитр Карасёв поблагодарил болельщиков за поддержку после Евро-2020
11 июля ВидеоКомментарии11
Арбитр Федотов: «Карасёву надо держаться в десятке лучших судей»
11 июля Комментарии5
СлухиВолошин больше не будет судить в России
10 июля Комментарии10
ОфициальноКёйперс рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020
09 июля Комментарии36
Чилаверт: «Команде Месси придётся обыгрывать и Бразилию, и судей»
09 июля Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
10 июля в 14:16
Нырял за родину. )
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
10 июля в 13:00
Согласен с Хаманном
juvenale
juvenale
10 июля в 11:54
Caniggia
Caniggia
10 июля в 10:33
Дания могла бы дотерпеть до серии пенальти, а там у Англии шансов не было бы. Но вмешался судья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 июля в 10:07, ред.
Осталось надеется что возмездие обрушится на сборную Англию в лице Манчини и сборной Италии:
shlomo
shlomo
10 июля в 10:03
Бог шельму видит...
8_DEIVID
8_DEIVID
10 июля в 09:50
Да понятно, что судья протащил Англию в финал. Такова была установка.
Cat01
Cat01
10 июля в 09:39
Так решил судья
drug01
drug01
10 июля в 09:38
Уже поздно говорить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100