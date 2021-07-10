Хаманн — о пенальти на Стерлинге: «Вопиющая ошибка. Он нырял»

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн прокомментировал пенальти в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 против сборной Англии (1:2 после доп. времени), которое заработал Рахим Стерлинг.
Я считаю это пенальти скандальным. Стерлинг нырял. Сборная Англии всегда гордится тем, что играет честно и без нырков. Защитник сборной Дании решил не идти в подкат, потому что видел, что ему не добраться до мяча. Никакого контакта не было.
VAR был введён, чтобы исправлять судейские ошибки такого рода. Но, как вы сами увидите, это вопиющая ошибка, ведь это полуфинал чемпионата Европы. Мне жаль датчан.
Футбольное сообщество неоднозначно отреагировало на выход Англии в финал Евро-2020 и пенальти на Стерлинге.