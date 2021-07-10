Хаманн — о пенальти на Стерлинге: «Вопиющая ошибка. Он нырял»

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» прокомментировал пенальти в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 против сборной Англии (1:2 после доп. времени), которое заработал .

Я считаю это пенальти скандальным. Стерлинг нырял. Сборная Англии всегда гордится тем, что играет честно и без нырков. Защитник сборной Дании решил не идти в подкат, потому что видел, что ему не добраться до мяча. Никакого контакта не было.