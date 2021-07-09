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Чилаверт: «Команде Месси придётся обыгрывать и Бразилию, и судей»

09 июля 2021, 05:19
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт признался, что будет болеть за Аргентину в финальном матче Кубка Америки с Бразилией.

Команда Месси должна быть готова к тому, чтобы им нужно будет победить бразильскую команду, Неймара, VAR и судью.

Коррупбол (Прим. — подразумевается коррумпированный КОНМЕБОЛ) ужасен. Они назначили Остохича [судить финал] после того, что он сделал в матче Парагвай — Перу. Он был ужасен. Он несправедливо удалил [капитана сборной Парагвая] Гомеса, а затем дал красную карточку перуанскому игроку.

Я бы хотел, чтобы Месси имел 3-4 чистых момента и забил 3-4 гола. Если будут сомнения, судьи предпочтут хозяев турнира. Гений Месси и его партнёры по команде должны выложиться на 1000 процентов.

Напомним, одному из нападающих сборной Бразилии из-за дисквалификации придётся пропустить финал Кубка Америки.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
09 июля в 16:40
Бразилий не нужна судейская помощь, они и так сейчас сильнее всех на своем контененте. А вот Аргентине очень нужна и я думаю судий будут тащить Месську к первому трофею со сборной. В честной игре Аргентине не победить!
Ironigor
Ironigor
09 июля в 09:53
Аргентина сейчас слаба, чтобы выигрывать у сборной Бразилии. Она ели вышла в финал !!!
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
09 июля в 08:34
Если бы в Аргентине соревнования проводились как изначальНо было заявлено, возможно такого беспредела и не было бы. Аргентинцам нужно быть на чеку на протяжении всего матча. Удачи Альбиселесте
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 08:25
Посмотрим что там будет.
112910415
112910415
09 июля в 08:17
миссия почти невыполнима
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 07:45
Тут Бразилия - фаворит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 07:11
В Европе та же фигня...
Знатог
Знатог
09 июля в 06:18
Мессиния-Неймария-? : !
амурец
амурец
09 июля в 05:54, ред.
если судьи не помогут Аргентине, то Бразилия их вынесет
Mangur
Mangur
09 июля в 05:40
Челаверт разбушевался.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 июля в 05:24
А мы посмотрим
ОПС
ОПС
09 июля в 05:21
Будем надеяться на чистый футбол.
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