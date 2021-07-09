Чилаверт: «Команде Месси придётся обыгрывать и Бразилию, и судей»

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт признался, что будет болеть за Аргентину в финальном матче Кубка Америки с Бразилией.
Команда Месси должна быть готова к тому, чтобы им нужно будет победить бразильскую команду, Неймара, VAR и судью.
Коррупбол (Прим. — подразумевается коррумпированный КОНМЕБОЛ) ужасен. Они назначили Остохича [судить финал] после того, что он сделал в матче Парагвай — Перу. Он был ужасен. Он несправедливо удалил [капитана сборной Парагвая] Гомеса, а затем дал красную карточку перуанскому игроку.
Я бы хотел, чтобы Месси имел 3-4 чистых момента и забил 3-4 гола. Если будут сомнения, судьи предпочтут хозяев турнира. Гений Месси и его партнёры по команде должны выложиться на 1000 процентов.
Напомним, одному из нападающих сборной Бразилии из-за дисквалификации придётся пропустить финал Кубка Америки.