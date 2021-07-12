«Арсенал» готов сделать предложение «Лестеру» по Мэддисону

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12 июля 2021, 10:41

Как сообщает Daily Star, «Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Лестера» .

«Канониры» готовы в ближайшее время сделать предложение по трансферу хавбека. Действующий контракт Мэддисона с «Лестером» рассчитан до 2024 года.

Ранее на Джеймса претендовал еще один клуб из Лондона.