«Арсенал» готов сделать предложение «Лестеру» по Мэддисону

Как сообщает Daily Star, «Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.
«Канониры» готовы в ближайшее время сделать предложение по трансферу хавбека. Действующий контракт Мэддисона с «Лестером» рассчитан до 2024 года.
Ранее на Джеймса претендовал еще один клуб из Лондона.
При всём уважении к Арсеналу, переход туда из сегодняшнего Лестера - это явно переход НЕ на повышение. Лестер стабильно борется за топ-4, и откровенно говоря, имеет состав покрепче чем у "пушкарей". А главное - у "лис" явно сильнее менеджмент.
Есть конечно ещё и фактор зарплаты - но врядли Мэддисона прям таки "обижают" в стане Лестера. И наконец, цена - врядли Арсенал будет готов заплатить миллионов 75-80 за Джеймса, а Лестер, в свою очередь, врядли захочет отпускать его дешевле...
При всём уважении к Арсеналу, переход туда из сегодняшнего Лестера - это явно переход НЕ на повышение. Лестер стабильно борется за топ-4, и откровенно говоря, имеет состав покрепче чем у "пушкарей". А главное - у "лис" явно сильнее менеджмент.
Есть конечно ещё и фактор зарплаты - но врядли Мэддисона прям таки "обижают" в стане Лестера. И наконец, цена - врядли Арсенал будет готов заплатить миллионов 75-80 за Джеймса, а Лестер, в свою очередь, врядли захочет отпускать его дешевле...