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«Арсенал» готов сделать предложение «Лестеру» по Мэддисону

12 июля 2021, 10:41

Как сообщает Daily Star, «Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.

«Канониры» готовы в ближайшее время сделать предложение по трансферу хавбека. Действующий контракт Мэддисона с «Лестером» рассчитан до 2024 года.

Ранее на Джеймса претендовал еще один клуб из Лондона.

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Все комментарии
dadish dade dadow
dadish dade dadow
13 июля в 00:47
Думаю вполне возможен трансфер, так как во первых зарплату предложат больше и наверное потолка он с Лестером достиг при всем уважении, а Арсенал хоть и на дне сейчас все равно остаётся большим клубом. В любом случае было бы шикарно!
izrafel
izrafel
12 июля в 10:59
Думаю, что просто интерес не более того
shlifen
shlifen
12 июля в 10:49
Абсолютно не реальный трансфер.
При всём уважении к Арсеналу, переход туда из сегодняшнего Лестера - это явно переход НЕ на повышение. Лестер стабильно борется за топ-4, и откровенно говоря, имеет состав покрепче чем у "пушкарей". А главное - у "лис" явно сильнее менеджмент.
Есть конечно ещё и фактор зарплаты - но врядли Мэддисона прям таки "обижают" в стане Лестера. И наконец, цена - врядли Арсенал будет готов заплатить миллионов 75-80 за Джеймса, а Лестер, в свою очередь, врядли захочет отпускать его дешевле...
ОПС
ОПС
12 июля в 10:43
А мы рассмотрим.......
VeniaminS
VeniaminS
12 июля в 10:42
Надо действовать
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