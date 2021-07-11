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Бенитес хочет заполучить Кулибали в «Эвертон»

11 июля 2021, 18:58

Новый главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес попросил правление клуба попытаться подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает 90min.

Бенитес знаком с Кулибали по работе в «Наполи», сенегалец перешел в неаполитанский клуб в 2014 году, когда специалист возглавлял «адзурри».

Источник отмечает, что Бенитес стремится укрепить оборону, принимая во внимание, что этим летом защитник Йерри Мина может покинуть «Эвертон».

Ранее сообщалось, что Кулибали может продолжить карьеру в топ-клубе Франции.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 20:34
Если Кулибали захочет,будет круто!
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Против ЦСКА
11 июля в 19:00
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