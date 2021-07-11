Бенитес хочет заполучить Кулибали в «Эвертон»

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11 июля 2021, 18:58

Новый главный тренер «Эвертона» попросил правление клуба попытаться подписать защитника «Наполи» , сообщает 90min.

Бенитес знаком с Кулибали по работе в «Наполи», сенегалец перешел в неаполитанский клуб в 2014 году, когда специалист возглавлял «адзурри».

Источник отмечает, что Бенитес стремится укрепить оборону, принимая во внимание, что этим летом защитник Йерри Мина может покинуть «Эвертон».

Ранее сообщалось, что Кулибали может продолжить карьеру в топ-клубе Франции.