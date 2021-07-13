«Манчестер Сити» нацелился на подписание Дэнни Ингса

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13 июля 2021, 11:27

«Манчестер Сити» обозначил свою заинтересованность в подписании нападающего «Саутгемптона» , сообщает Football Insider.

По информации источника, чемпионы АПЛ этим летом ищут по крайней мере одного опытного центрфорварда.

Отмечается, что «Сити» уже сделал запрос в «Саутгемптон» касательно возможности трансфера 28-летнего игрока.

Ранее появлялась информация, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола обсуждал возможный трансфер с одним из игроков «Барселоны».