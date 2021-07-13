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«Манчестер Сити» нацелился на подписание Дэнни Ингса

13 июля 2021, 11:27

«Манчестер Сити» обозначил свою заинтересованность в подписании нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, сообщает Football Insider.

По информации источника, чемпионы АПЛ этим летом ищут по крайней мере одного опытного центрфорварда.

Отмечается, что «Сити» уже сделал запрос в «Саутгемптон» касательно возможности трансфера 28-летнего игрока.

Ранее появлялась информация, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола обсуждал возможный трансфер с одним из игроков «Барселоны».

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Вoлхв
Вoлхв
13 июля в 13:14
Цель хорошая...нужно теперь работать над ней
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
13 июля в 11:32
МС как раз и властвовал в АПЛ ввиду того, что имел в составе минимум англичан, ведь чем их больше, тем трофеев будет меньше)
Их сборная тому пример.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 11:29
Раз нацелились,значит подпишут!
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