«Манчестер Сити» нацелился на подписание Дэнни Ингса

«Манчестер Сити» обозначил свою заинтересованность в подписании нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, сообщает Football Insider.
По информации источника, чемпионы АПЛ этим летом ищут по крайней мере одного опытного центрфорварда.
Отмечается, что «Сити» уже сделал запрос в «Саутгемптон» касательно возможности трансфера 28-летнего игрока.
Ранее появлялась информация, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола обсуждал возможный трансфер с одним из игроков «Барселоны».
Их сборная тому пример.
Их сборная тому пример.