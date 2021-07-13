Асенсио заявил, что не собирается покидать «Реал»

Нападающий рассказал о своем будущем в «Реале».

Была информация, что форвард покинет мадридский клуб при определенных условиях.

Собираюсь ли я остаться в «Реале»? Да, конечно. Я намерен и дальше выступать за этот клуб. Хочу стать легендой этого клуба, постоянно вносить вклад в успехи команды. Чувствую, что многое могу дать.

Как многие уже знают, я болею за «Реал» с детства. Я живу в этом клубе, не просто играю, и я действительно принимаю близко к сердцу все поражения и победы «Реала».