Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщает, что клуб подписал голкипера .

Контракт с игроком рассчитан на два сезона. Последним клубом Мэттьюза был «Сандерленд».

Также КП сообщает, что команду покинул вратарь .

Welcome to Palace, Remi Matthews ✍️



The 27-year-old keeper joins on a two-year deal!