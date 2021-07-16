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«Вулверхэмптон» объявил о трансфере португальского вратаря

вчера, 01:43

«Вулверхэмптон» усилился вратарём «Олимпиакоса» Жозе Са.

Контракт с 28-летним голкипером подписан до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 8 млн евро. Са присоединился к «Вулверхэмптону» вскоре после того, как английский клуб продал основного голкипера Руя Патрисиу в «Рому».

В минувшем сезоне Са провёл 44 матча за «Олимпиакос» во всех турнирах и пропустил 37 мячей. В 19 играх прошлого сезона португалец сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Недавно состав «волков» также пополнил нападающий «Барселоны».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 01:58
Са провёл 44 матча за «Олимпиакос» во всех турнирах и пропустил 37 мячей
суда по статистике не плохой выше среднего
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:50
Классный вратарь в классную команду . Удачи.
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