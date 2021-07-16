Бывший защитник «Зенита» Гарай завершил карьеру

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16 июля 2021, 17:48

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай в своем твиттере объявил о завершении карьеры футболиста в 34 года.

Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Вынужден признать: мне хотелось, чтобы это произошло позднее, но это невозможно. Последние три года я тихо боролся, пытаясь найти решение внезапно обнаружившейся проблемы: коксартроз. Это причиняло мне боль, из-за которой я иногда не мог ходить.

Коксартроз – тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава.

Последним клубом аргентинского игрока была «Валенсия», контракт с которой истек 1 июля 2020 года.

Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.