Бывший защитник «Зенита» Гарай завершил карьеру

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай в своем твиттере объявил о завершении карьеры футболиста в 34 года.
Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Вынужден признать: мне хотелось, чтобы это произошло позднее, но это невозможно.
Последние три года я тихо боролся, пытаясь найти решение внезапно обнаружившейся проблемы: коксартроз. Это причиняло мне боль, из-за которой я иногда не мог ходить.
Коксартроз – тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава.
Последним клубом аргентинского игрока была «Валенсия», контракт с которой истек 1 июля 2020 года.
Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Также о завершении карьеры недавно объявил бывший хавбек московского ЦСКА.
здоровья и успехов в "мирной" жизни вне футбола...
здоровья и успехов в "мирной" жизни вне футбола...