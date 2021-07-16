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Бывший защитник «Зенита» Гарай завершил карьеру

16 июля 2021, 17:48

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай в своем твиттере объявил о завершении карьеры футболиста в 34 года.

Сегодня я заканчиваю профессиональную карьеру. Вынужден признать: мне хотелось, чтобы это произошло позднее, но это невозможно.

Последние три года я тихо боролся, пытаясь найти решение внезапно обнаружившейся проблемы: коксартроз. Это причиняло мне боль, из-за которой я иногда не мог ходить.

Коксартроз – тяжелая форма остеоартроза тазобедренного сустава.

Последним клубом аргентинского игрока была «Валенсия», контракт с которой истек 1 июля 2020 года.

Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также о завершении карьеры недавно объявил бывший хавбек московского ЦСКА.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
18 июля в 16:45
Жаль. Удачи и успехов вне футбольного поля!
протон1
протон1
16 июля в 21:17
Здоровья мужик. Отличный защитник был!
au84quqme4cb
au84quqme4cb
16 июля в 19:34
Пришло время и завершать.
1bear
1bear
16 июля в 18:54
...да,последствия травм "вылазят"....
здоровья и успехов в "мирной" жизни вне футбола...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 18:35
Всему своё время...
sv_1969
sv_1969
16 июля в 18:15
Хорошо играл!Здоровья!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 17:52
Жаль,классный игрок!
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