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ЦСКА — Вернблуму: «Это была славная охота!»

14 июля 2021, 16:55

ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику команды Понтуса Вернблуму, который накануне завершил карьеру.

Наш любимый викинг Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры. Это была славная охота! Понтус, спасибо за прекрасные годы в Москве. Однажды красный-синий — всегда красный-синий.

Недавно о завершении карьеры объявил экс-игрок «Спартака».

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 20:54
Гол Реалу в лч это космос в дебютном матче
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 июля в 18:38
Понтус оказался просто находкой для нас ....хотя верно ставили прежде всего на Эльма.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 17:59
Да уж, поохотился он славно...
Влад Акимов
Влад Акимов
14 июля в 17:52
Не очень нравилось его поведение на поле, но надо признать что такие опорники как Вернблум и Барриос - это жемчужины нашего рпл
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
14 июля в 17:47
Даже "Железный Дровосек" ( Э. Рахимич )признавал, что Понтус непревзойдённый опорник.
Помним его игру, всех благ.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
14 июля в 17:45
Много пользы принес Вернблум ЦСКА

Много титулов с ним выиграли.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 17:13
С Понтусом армейцам просто повезло , ведь брали его как в нагрузку к Эльму, а в итоге получили шикарного опорника на долгие годы. Такого бойца трудно найти, парень был одним из лидеров на поле. Ахметов с Обляковым даже на тень Понтуса не тянут.
Остается пожелать Понтусу здоровья и успехов вне футбольной жизни.
Всем здоровья.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 17:01
Настоящий воин, викинг. Его боялись соперники и даже судьи не хотели с ним связываться. Яростный боец на поле и добрейшая душа за его пределами. Его имя часто вспоминают, когда хотят показать каким должен быть настоящий опорник.
drug01
drug01
14 июля в 16:59
Достойный игрок ЦСКА
Cat01
Cat01
14 июля в 16:58
Были знатные времена
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 16:58
Вернблуб был лутчим!
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