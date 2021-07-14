ЦСКА — Вернблуму: «Это была славная охота!»

ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику команды Понтуса Вернблуму, который накануне завершил карьеру.
Наш любимый викинг Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры. Это была славная охота! Понтус, спасибо за прекрасные годы в Москве. Однажды красный-синий — всегда красный-синий.
Недавно о завершении карьеры объявил экс-игрок «Спартака».
Остается пожелать Понтусу здоровья и успехов вне футбольной жизни.
Всем здоровья.
Остается пожелать Понтусу здоровья и успехов вне футбольной жизни.
Всем здоровья.