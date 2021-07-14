Экс-игрок ЦСКА Вернблум завершил карьеру

Полузащитник объявил о завершении карьеры. Последним клубом экс-игрока ЦСКА был «Гетеборг».

Мне грустно. Но я рад, что завершил карьеру именно в «Гетеборге». Еще маленьким мальчиком я мечтал играть за этот клуб. После времени, проведенного за границей, я хотел завершить карьеру именно здесь.

Хотелось бы еще поиграть, но мое тело не очень-то хочет этого. Это горько. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего организма.