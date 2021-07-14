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Экс-игрок ЦСКА Вернблум завершил карьеру

14 июля 2021, 14:51

Полузащитник Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры. Последним клубом экс-игрока ЦСКА был «Гетеборг».

Мне грустно. Но я рад, что завершил карьеру именно в «Гетеборге». Еще маленьким мальчиком я мечтал играть за этот клуб. После времени, проведенного за границей, я хотел завершить карьеру именно здесь.

Хотелось бы еще поиграть, но мое тело не очень-то хочет этого. Это горько. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего организма.

Недавно о завершении карьеры объявил экс-игрок «Спартака».

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CSKA2012
CSKA2012
15 июля в 00:47
Лучше его взяли бы в тренера, молодые там бы летали в момент матча )))
протон1
протон1
14 июля в 20:57
когда приходил Называли его деревянным костоломом , и только со временем понимаешь , каким топищем он был для РПЛ . Спасибо за все
158Жнец57
158Жнец57
14 июля в 17:24
Очень многие вздохнули с облегчения....хоть ноги целее будут...
костолом был еще тот .....как и бузов...
makkie
makkie
14 июля в 15:24
У коней зажигал в свое время.
Но в футболе одним грубияном стало меньше!
oFANATo
oFANATo
14 июля в 15:14
Удачи , Понтус! Всегда бился за команду и никому спуску не давал.💪
sv_1969
sv_1969
14 июля в 15:10
Ну хорошо поработал
112910415
112910415
14 июля в 15:09
ух ... запомнился !
David Young
David Young
14 июля в 15:05
Решение завершить карьеру в том клубе за который мечтал играть, как и решение завершить карьеру ввиду того что здоровье уже не очень позволяет продолжать играть, является правильным.
Futurista
Futurista
14 июля в 15:05
Повесил косу на гвоздь...костолом...
swed27
swed27
14 июля в 14:58
В ЦСКА он наверное провел лучшие свои годы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 14:55
35 уже, и так славно побегал...
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 14:54
Такого игрока не хватает армейцам
Ironigor
Ironigor
14 июля в 14:51
Удачи тебе Понтус !!!
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