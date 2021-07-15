Роббен объявил о завершении игровой карьеры

Легендарный нидерландский футболист Арьен Роббен решил повесить бутсы на гвоздь.
В составе «Баварии» Роббен выиграл Лигу чемпионов и восемь раз становился чемпионом Германии. Он также побеждал в чемпионатах Англии и Испании, а также Нидерландов в составе ПСВ. Вместе со сборной он выиграл серебро ЧМ-2010, а также бронзовые награды Евро-04 и ЧМ-14. Последним клубом в его карьере был «Гронинген».
Вчера свою карьеру завершил известный футболист, который ранее выступал за ЦСКА.
Потом хрусталь.
Потом хрусталь.
больше запомнился за челси
больше запомнился за челси
Респект и Уважение заслуживает в полной мере!!!
Удачи тебе в жизни !!!
Респект и Уважение заслуживает в полной мере!!!
Удачи тебе в жизни !!!