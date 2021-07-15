Роббен объявил о завершении игровой карьеры

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15 июля 2021, 14:36

Легендарный нидерландский футболист решил повесить бутсы на гвоздь.

В составе «Баварии» Роббен выиграл Лигу чемпионов и восемь раз становился чемпионом Германии. Он также побеждал в чемпионатах Англии и Испании, а также Нидерландов в составе ПСВ . Вместе со сборной он выиграл серебро ЧМ -2010, а также бронзовые награды Евро-04 и ЧМ -14. Последним клубом в его карьере был «Гронинген».