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Роббен объявил о завершении игровой карьеры

15 июля 2021, 14:36

Легендарный нидерландский футболист Арьен Роббен решил повесить бутсы на гвоздь.

В составе «Баварии» Роббен выиграл Лигу чемпионов и восемь раз становился чемпионом Германии. Он также побеждал в чемпионатах Англии и Испании, а также Нидерландов в составе ПСВ. Вместе со сборной он выиграл серебро ЧМ-2010, а также бронзовые награды Евро-04 и ЧМ-14. Последним клубом в его карьере был «Гронинген».

Вчера свою карьеру завершил известный футболист, который ранее выступал за ЦСКА.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
15 июля в 18:17
Хорошая карьера получилась. Есть чем гордиться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 18:01
Очень жаль! Легендище!
Legend 6
Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 июля в 16:43
Ну не))) вратарь больше вытащил за весь турнир.
Van Vanovich
Van Vanovich
15 июля в 16:40, ред.
Эээх, если бы не травмы , то он соперничал бы с Месси , Роналду за лучшего игрока мира!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 16:33
Давно пора.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Legend 6 (раскрыть)
15 июля в 16:11
За счёт Ди Марии ))
Legend 6
Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 июля в 15:48
Ну да, эти то двое так, за счет журналистов выезжают)
rrrrr
rrrrr
15 июля в 15:46
Роббен был на голову сильнее остальных в сборной Нидерландов, просто ему не повезло быть в относительно слабом поколении. В чем то похоже на судьбу Рибери, Баллака и других супер-талантов.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 15:24
Легенда, талантливее Роналду и уж тем более Месси
RaulitoS
RaulitoS
15 июля в 15:19
Второй раз уже завершает, может еще вернется)
gwynb1eidd
gwynb1eidd
15 июля в 15:10
Всегда мне нравился, когда играл за сборную, я переживал за Голландию!
STVA 1
STVA 1
15 июля в 15:01
Травмы не дали ему сверкнуть ярче!
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 14:55
Значит пенсия уже наступила.
Стасодзюб
Стасодзюб ответ mihaluch (раскрыть)
15 июля в 14:54
Пока травмы не достали - играл!
Потом хрусталь.
mihaluch
mihaluch
15 июля в 14:49
Играл пока мог пока были силы.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
15 июля в 14:40
Не знал, что он ещё играл
протон1
протон1
15 июля в 14:40
Просто шикарная карьера. Удачи легенда!
больше запомнился за челси
Ironigor
Ironigor
15 июля в 14:39
Роббен был настоящий боец на поле !!!
Респект и Уважение заслуживает в полной мере!!!
Удачи тебе в жизни !!!
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