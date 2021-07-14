Васин признался, что мог завершить игровую карьеру

Защитник ЦСКА признался, что мог завершить карьеру игрока.

Сколько еще готов играть? Так далеко я не загадываю, учитывая, как сложились последние несколько лет. Местами казалось, что уже все, надо заканчивать — здоровье не позволяло играть совсем. Далеко за примером ходить не надо: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона было такое состояние, что я уже задумывался о том, чтобы закончить с футболом. Все меняется буквально за месяц: как в одну, так и в другую сторону.

Какое сейчас физическое состояние? Лучшее за последние три года. Меня сейчас ничто не беспокоит, можно набирать форму.