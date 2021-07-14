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Васин признался, что мог завершить игровую карьеру

14 июля 2021, 09:26

Защитник ЦСКА Виктор Васин признался, что мог завершить карьеру игрока.

Сколько еще готов играть? Так далеко я не загадываю, учитывая, как сложились последние несколько лет. Местами казалось, что уже все, надо заканчивать — здоровье не позволяло играть совсем. Далеко за примером ходить не надо: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона было такое состояние, что я уже задумывался о том, чтобы закончить с футболом. Все меняется буквально за месяц: как в одну, так и в другую сторону.

Какое сейчас физическое состояние? Лучшее за последние три года. Меня сейчас ничто не беспокоит, можно набирать форму.

Недавно бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил Васина с легендой немецкого футбола.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 21:20
Да Васин хороший защитник по меркам РПЛ, просто к нему уже относятся как герою мемов.
oFANATo
oFANATo
14 июля в 12:07
Рано еще вешать бутсы на гвоздь.....
Концовка прошлого чемпионата это показала...
Отыграл надежно!
makkie
makkie
14 июля в 11:43
Если бы Виктора Васина не существовало, его следовало бы придумать.

Радует своей игрой всех... соперников. И заставляет хвататься за головы болельщиков цска.
Непотопляемый, и это хорошо. Для соперников цска. Но не для болельщиков и клуба.
Васин, жги в новом сезоне!
sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 11:32
Надо было завершать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июля в 10:22
Васин - легенда РПЛ, ждем продолжения карьеры
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 09:44
Нет, Виктор, ты еще долго будешь "радовать" нас своей игрой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 09:28
Я бы ногой перекрестился
STVA 1
STVA 1
14 июля в 09:28
Мог завершить и никто не заметил бы
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