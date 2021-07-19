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Месси побил рекорд Роналду по количеству лайков под фото в Инстаграме

вчера, 12:29

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд по лайкам в Инстаграме.

Фото после победы сборной Аргентины в Кубке Америки, на котором 34-летний футболист сидит в раздевалке с трофеем, за неделю набрал больше 20 миллионов лайков.

По количеству лайков Месси опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Пост Криро, опубликованный после смерти Диего Марадоны, собрал 19,8 млн лайков.

В данный момент Месси находится в статусе свободного агента, его контракт с «Барселоной» подошел к концу. По слухам, Лео согласился на существенные уступки, чтобы продлить договор с каталонцами.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 20:08
Ну один рекорд Месси точно не побьёт. Это рекорд персофанов гелевого по облизыванию парковочного входа своего кумира. 😀😁
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:01
Кто-то набирает лайки на своих победах, а кто-то пиарится на смерти Марадоны
Hamman
Hamman
вчера в 15:36
Блин, живёшь себе живёшь и не знаешь что такие рекорды бывают и их даже бьют.
Спасибо Soccer!
memphis
memphis
вчера в 14:39
Щенки по сравнению с какой-нибудь Бузовой или Милохиным)))
Ozabot
Ozabot
вчера в 13:31
Новости футбола, которые мы заслужили.
Nеmesis
Nеmesis
вчера в 13:20
Вечно мосся догонять должен)))) В ЛЧ должен догнать,трофеи со сборной должен догнать,даже если взял второсортный кубок америки,у Рона 2 трофея, голы за сборную должен догнать Роналду, в ДЧ и голы и ассисты за Роном ))))))
Nеmesis
Nеmesis
вчера в 13:18
Роналду даже в инсте обогнал гомика)))) Столько подписчиков,вечно мосся догоняющая😂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:00
Таких рекордов еще не фиксировали! 🤣🤣🤣
David Young
David Young ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 12:50
Не удалит, об этом никому переживать не стоит.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 12:47
Бедняжка Кристи, и в инстаграмме в роли догоняющей. В знак протеста наверно удалит аккаунт.
David Young
David Young
вчера в 12:45
Ничего удивительного, они оба очень популярны, так что то что один набрал больше лайков на одном посте чем другой является большим, хоть и нефутбольным, достижением, однако не является удивительным или неожиданным.
протон1
протон1
вчера в 12:41
целая страна как Чили) с количеством
протон1
протон1
вчера в 12:40
Даже в Инстаграме уже уделал Роналду. Замахнулся на святое.
ОПС
ОПС
вчера в 12:37
Каких только рекордов не бывает.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 12:33
Ну хоть где-то побил рекорд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:31
Опять печаль для дайвера...
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