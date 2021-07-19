Месси побил рекорд Роналду по количеству лайков под фото в Инстаграме

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд по лайкам в Инстаграме.
Фото после победы сборной Аргентины в Кубке Америки, на котором 34-летний футболист сидит в раздевалке с трофеем, за неделю набрал больше 20 миллионов лайков.
🤯 He’s done it again!— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2021
Leo #Messi sets new record with most liked sports pic in @instagram history! 📸🐐 pic.twitter.com/UMWWWyi7C1
По количеству лайков Месси опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Пост Криро, опубликованный после смерти Диего Марадоны, собрал 19,8 млн лайков.
В данный момент Месси находится в статусе свободного агента, его контракт с «Барселоной» подошел к концу. По слухам, Лео согласился на существенные уступки, чтобы продлить договор с каталонцами.
Спасибо Soccer!
Спасибо Soccer!