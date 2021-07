Месси побил рекорд Роналду по количеству лайков под фото в Инстаграме

Капитан сборной Аргентины побил рекорд по лайкам в Инстаграме.

Фото после победы сборной Аргентины в Кубке Америки, на котором 34-летний футболист сидит в раздевалке с трофеем, за неделю набрал больше 20 миллионов лайков.

