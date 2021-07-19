Месси побил рекорд Роналду по количеству лайков под фото в Инстаграме

1626686974

вчера, 12:29

Капитан сборной Аргентины побил рекорд по лайкам в Инстаграме.

Фото после победы сборной Аргентины в Кубке Америки, на котором 34-летний футболист сидит в раздевалке с трофеем, за неделю набрал больше 20 миллионов лайков.

🤯 He’s done it again!



Leo #Messi sets new record with most liked sports pic in @instagram history! 📸🐐 pic.twitter.com/UMWWWyi7C1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2021

По количеству лайков Месси опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Пост Криро, опубликованный после смерти Диего Марадоны, собрал 19,8 млн лайков.

В данный момент Месси находится в статусе свободного агента, его контракт с «Барселоной» подошел к концу. По слухам, Лео согласился на существенные уступки, чтобы продлить договор с каталонцами.