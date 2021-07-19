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Мухин: «Между Березуцким и Николичем не так много отличий»

вчера, 20:56

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал победу в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» (2:1), а также сравнил тренерский стиль Алексея Березуцкого и наставника «Локомотива» Марко Николича.

Получил небольшое повреждение, ничего серьезного, просто голеностоп. Думаю, к «Уфе» буду готов. Игра неплохая, Ахметов хорошо разобрался в моментах. Мысли перед стартом позитивные, да и победа — это всегда хорошо. «Нижний Новгород» — новая команда, только осваивается в РПЛ.

На игру с «Уфой», конечно, рассчитываю попасть в состав, надеюсь на лучшее. Березуцкий — отличный тренер. Будем работать, потихоньку уже налаживаем контакт. Не так много различий у него с Николичем. Они чем-то похожи.

Ранее стал известен факт, который связывает Мухина и Алексея Березуцкого в ЦСКА.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:04
Николич Березуцкому : "Ни по возрасту,ни по роже мы никогда с тобой не были схожими!"
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:39
Лично у меня большие надежды на этого парня.
Capral
Capral
вчера в 21:35
Куда кони катятся. С таким тренером -одна дорога... Жаль коней.
Gahi
Gahi
вчера в 21:15
Максим Мухин как игрок ЦСКА будет воздерживаться от всякой критике в отношении новой команды и тем более тренера Березуцкого. Но вопрос всё-таки в том как сам Максим будет играть при первой возможности выхода на поле, вот от этого и будет зависеть его судьба как игрока, на которого так надеяться в клубе когда приглашали в команду. Удачи
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:07
Лучше бы не сравнивал
протон1
протон1
вчера в 21:02
чем же похожи, так и не пояснил
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:00
Оба физруки, согласен
shlomo
shlomo
вчера в 20:57
Неудачное сравнение, что на рулил один и что другой...
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