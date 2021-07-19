Мухин: «Между Березуцким и Николичем не так много отличий»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» (2:1), а также сравнил тренерский стиль и наставника «Локомотива» .

Получил небольшое повреждение, ничего серьезного, просто голеностоп. Думаю, к «Уфе» буду готов. Игра неплохая, Ахметов хорошо разобрался в моментах. Мысли перед стартом позитивные, да и победа — это всегда хорошо. «Нижний Новгород» — новая команда, только осваивается в РПЛ .

На игру с «Уфой», конечно, рассчитываю попасть в состав, надеюсь на лучшее. Березуцкий — отличный тренер. Будем работать, потихоньку уже налаживаем контакт. Не так много различий у него с Николичем. Они чем-то похожи.