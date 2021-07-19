Шварц: «Тюкавин сделал очевидные шаги вперёд»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о прогрессе нападающего Константина Тюкавина, который стал лучшим бомбардиром команды в межсезонье.
Тюкавин сделал очевидные шаги вперёд. Его прогресс заметен. Помимо того, что у него есть голевое чутьё, он хорош в завершающей фазе атаки и забивает много мячей. Статистика красноречиво свидетельствует об этом. Стоит также отметить, что Костя прибавил в других компонентах игры на австрийских сборах — в частности, хорошо смотрится при переходах от атаки к обороне. Это то, на чём мы делаем акцент при потере мяча. Тюкавин сразу вступает в отбор, что является важным моментом для итогового успеха команды.
В прошлом месяце Тюкавин продлил контракт контракт с «Динамо». Стало известно, какую зарплату молодой нападающий будет получать в московском клубе по новому соглашению.
В прошлом сезоне Тюкавин и Захарян показали себя с самой лучшей стороны, это был действительно прорыв для молодых игроков Динамо.
Тюкавин сделал очевидные шаги вперёд. Его прогресс заметен. Помимо того, что у него есть голевое чутьё, он хорош в завершающей фазе атаки и забивает много мячей. Статистика красноречиво свидетельствует об этом. И эта статистика благодаря взаимопониманию этой самой молодёжи, Захарян с Тюкавиным действительно очень хорошо смотрится на поле и дополняют друг друга. Несмотря на их ещё юный возраст оба задействованы в сборной страны, где Захарян даже пригласили играть за главную сборную России. И это очень достойный результат для таких молодых игроков. Шварц показал что можно доверять молодым и выпускать как основных игроков команды Динамо. Они своей игрой доказали свою состоятельность и продолжают прогрессировать и об этом говорит не только главный тренер, но и все болельщики не только Динамо. Можно только порадоваться за такую молодёжь и пожелать им всяческих Успехов и Удачи !!! Всем Добра !!!
В прошлом сезоне Тюкавин и Захарян показали себя с самой лучшей стороны, это был действительно прорыв для молодых игроков Динамо.
Тюкавин сделал очевидные шаги вперёд. Его прогресс заметен. Помимо того, что у него есть голевое чутьё, он хорош в завершающей фазе атаки и забивает много мячей. Статистика красноречиво свидетельствует об этом. И эта статистика благодаря взаимопониманию этой самой молодёжи, Захарян с Тюкавиным действительно очень хорошо смотрится на поле и дополняют друг друга. Несмотря на их ещё юный возраст оба задействованы в сборной страны, где Захарян даже пригласили играть за главную сборную России. И это очень достойный результат для таких молодых игроков. Шварц показал что можно доверять молодым и выпускать как основных игроков команды Динамо. Они своей игрой доказали свою состоятельность и продолжают прогрессировать и об этом говорит не только главный тренер, но и все болельщики не только Динамо. Можно только порадоваться за такую молодёжь и пожелать им всяческих Успехов и Удачи !!! Всем Добра !!!