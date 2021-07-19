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Шварц: «Тюкавин сделал очевидные шаги вперёд»

вчера, 19:44

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о прогрессе нападающего Константина Тюкавина, который стал лучшим бомбардиром команды в межсезонье.

Тюкавин сделал очевидные шаги вперёд. Его прогресс заметен. Помимо того, что у него есть голевое чутьё, он хорош в завершающей фазе атаки и забивает много мячей. Статистика красноречиво свидетельствует об этом. Стоит также отметить, что Костя прибавил в других компонентах игры на австрийских сборах — в частности, хорошо смотрится при переходах от атаки к обороне. Это то, на чём мы делаем акцент при потере мяча. Тюкавин сразу вступает в отбор, что является важным моментом для итогового успеха команды.

В прошлом месяце Тюкавин продлил контракт контракт с «Динамо». Стало известно, какую зарплату молодой нападающий будет получать в московском клубе по новому соглашению.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:28
Можно сказать что молодёжь Динамо это шаг вперёд.
В прошлом сезоне Тюкавин и Захарян показали себя с самой лучшей стороны, это был действительно прорыв для молодых игроков Динамо.
Тюкавин сделал очевидные шаги вперёд. Его прогресс заметен. Помимо того, что у него есть голевое чутьё, он хорош в завершающей фазе атаки и забивает много мячей. Статистика красноречиво свидетельствует об этом. И эта статистика благодаря взаимопониманию этой самой молодёжи, Захарян с Тюкавиным действительно очень хорошо смотрится на поле и дополняют друг друга. Несмотря на их ещё юный возраст оба задействованы в сборной страны, где Захарян даже пригласили играть за главную сборную России. И это очень достойный результат для таких молодых игроков. Шварц показал что можно доверять молодым и выпускать как основных игроков команды Динамо. Они своей игрой доказали свою состоятельность и продолжают прогрессировать и об этом говорит не только главный тренер, но и все болельщики не только Динамо. Можно только порадоваться за такую молодёжь и пожелать им всяческих Успехов и Удачи !!! Всем Добра !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:52
Неплохо проявил себя,удачи в чемпионате.
Capral
Capral
вчера в 20:01
Особенно, прогресс виден на фоне "выдающихся" соперников Динамо, о которых Шварц не сказал ни слова....
протон1
протон1
вчера в 19:56
посмотрим что получится. папа был у него хоккеистом
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:54
На сборах в Австрии играли в водное поло.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:50
В официальных играх увидим! Парню удачи и терпения!
shlomo
shlomo
вчера в 19:45
Тренеру виднее... удачи Динамо!
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