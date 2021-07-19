Шварц: «Тюкавин сделал очевидные шаги вперёд»

Главный тренер «Динамо» рассказал о прогрессе нападающего , который стал лучшим бомбардиром команды в межсезонье.

Тюкавин сделал очевидные шаги вперёд. Его прогресс заметен. Помимо того, что у него есть голевое чутьё, он хорош в завершающей фазе атаки и забивает много мячей. Статистика красноречиво свидетельствует об этом. Стоит также отметить, что Костя прибавил в других компонентах игры на австрийских сборах — в частности, хорошо смотрится при переходах от атаки к обороне. Это то, на чём мы делаем акцент при потере мяча. Тюкавин сразу вступает в отбор, что является важным моментом для итогового успеха команды.