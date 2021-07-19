Зарема: «„Спартаку“ вполне по силам пройти „Бенфику“»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала жеребьёвку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где московский клуб сыграет против «Бенфики».

Я думаю, «Спартаку» вполне по силам пройти этого соперника. У ЦСКА получалось два раза, у «Зенита» — не очень. Но они в принципе всегда плохо играют в ЛЧ .

В независимости, кто победит, драматизма будет очень много. Настоящий футбол вернётся в Москву! За это и любят болельщики «Спартак».