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Зарема: «„Спартаку“ вполне по силам пройти „Бенфику“»

вчера, 18:01

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала жеребьёвку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где московский клуб сыграет против «Бенфики».

Я думаю, «Спартаку» вполне по силам пройти этого соперника. У ЦСКА получалось два раза, у «Зенита» — не очень. Но они в принципе всегда плохо играют в ЛЧ.

В независимости, кто победит, драматизма будет очень много. Настоящий футбол вернётся в Москву! За это и любят болельщики «Спартак».

Ранее Зарема рассказала, какую команду она не хотела бы видеть соперником «Спартака» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
158Жнец57
158Жнец57
вчера в 22:48
Зенит проходил и Порту (кажется единственный из Союза и России) и бенфику проходил, а уровень спама- кубок !тины" и привет Великой Браге!!!
если зарема не в курсе,то твои и дискву пройти не могут!!!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 20:57
Знать нужно одно, что нынешний Спартак это новичок в Европе, поэтому первая задача, чтобы не было как у сборной Стаса с Данией
YVG
YVG
вчера в 19:30
Так же говорили и перед Ливерпулем.
протон1
протон1
вчера в 19:22
Зарема Селихова владелица Леонида Федуна. как же не хватает ее постов
112910415
112910415
вчера в 19:07
можно пройти, можно не пройти
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 18:56
Зачем этой женщине вмешиватся в футбол, лучше бы занялась женскими делами, по принципу футбол мужское дело и вождение авто тоже мужское дело, эти женщины сует нос не по адресу
311
311
вчера в 18:53
Кубок тины ударил в голову спартачам!)
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 18:45
Как же уже заманала эта "спутница Эммануила Гедеоновича"!!! :)))
Беренгар
Беренгар
вчера в 18:40
А что мне лев, а что мне львица...
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:38
"Но они в принципе всегда плохо играют в ЛЧ." И то верно. Правда объективности ради больше любой другой российской команды выходили из группы этой самой ЛЧ, три раза, но то такое, госпоже Салиховой это думаю не особо важно. А насчет по силам пройти, то думаю "Бенфика" думает аналогичным образом, и уж точно не особо расстроилась от жребия. Как говорится, "будет день, будет пища." Поле квадратное, мяч круглый, игра начинается со счета 0-0. "ПАОК" в прошлом году это доказал. "Спартаку" удачи. Как всегда личное мнение.
juvenale
juvenale
вчера в 18:17
трешку в Португалии получат и два тут
beefs
beefs
вчера в 18:16
Будем надеяться на лучшее...
Cat01
Cat01
вчера в 18:09
Зарема сказал Спартак сделал!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:08
Да красава Зарема.. Разбирается в игроках почище так называемых агентов.. Спасибо за Ларссона и Мозеса...
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:06
Федун, заткни ей уже рот чем нить))) Бенфику по силам пройти - ахахахахах
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:06, ред.
даже тут зенит подколола) а пройти конечно могут, но также могут и отлететь
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:04
Вот у кого в заднице чешется брать у неё интервью ? Кому она интересна ???
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:04
Ну если Зарема сказала)
Теперь никакой интриги в матче)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:03
Ах ах, спасибо заремушка, они и вправду всегда ужасно играют в лч эти армейцы и питерцы
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