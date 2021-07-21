«Зачем России советы Hypercube?» Божович — о возможных реформах

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» высказался о возможных реформах в российском футболе, которые РФС рекомендовало нидерландское аналитическое агентство Hypercubе.

Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Или поняли, только когда голландцы об этом сказали, ха-ха. Мне смешно это слышать, если честно.

Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи. Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе — они скажут, что футболисты в России получают большие деньги. Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы.