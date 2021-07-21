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«Зачем России советы Hypercube?» Божович — о возможных реформах

вчера, 21:54

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о возможных реформах в российском футболе, которые РФС рекомендовало нидерландское аналитическое агентство Hypercubе.

Зачем России советы из Hypercube, если в России все сами понимают? Или поняли, только когда голландцы об этом сказали, ха-ха. Мне смешно это слышать, если честно.

Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи. Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе — они скажут, что футболисты в России получают большие деньги. Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое. Молодцы.

Также недавно Божович оценил решение уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 05:12
Он прав, что все простые люди с улицы знают об этом, а чиновники от футбола думают на про это, а как побольше хапнуть от футбола.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:15
Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи
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Почему голландцы едут в Россию? Да потому, что никто, нигде не будет платить деньги за такие советы... За советы ни о чём, "Деньги из воздуха".

Что по этому поводу сказал Миодраг Божович:
ха-ха
что тут ещё скажешь...
pomor45
pomor45
вчера в 23:13
Согласен с Божовичем. Для русских издревле все кто не говорил по-русски были немыми, т.е. немцами. Немцы русскую душу и менталитет не поймут никогда, а отсюда и предложений годных не получишь. Манчини сходу заявил в Зените, что вам надо менять менталитет (не ему понять нас, а нам его),затем понял, что это абсолютно невозможно, когда увидел, как быстро в русской среде леги обрусевают, и потерял к работе в России всякий интерес. Тут ещё и, как нельзя кстати, должность тренера сборной Италии подвернулась. У его иностранных предшественников кое-что получилось в сборной с результатом, особенно у Хиддинга, но с ментальностью они не справились. Адвокаата в Зените на руках носили, но продержался недолго. Так что, советы иностранцев их тренеры нам не впрок. Недаром же в народе родилась пословица - "Что русскому хорошо, то немцу смерть." Наоборот тоже.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:01
"Пилорама" имеет много способов пиления, это один из способов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52
У нас в России даже адекватность измеряется в огромных деньгах !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:51
Им всегда говорили, что игроков надо поместить в конкурентную среду, а зарплаты футболистов сделать по их реальному мастерству, то есть сильно уменьшить, но стадия "принятие" наступила только после заключения голландских экспертов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:21
Опустили себя ниже плинтуса - типа, сами проанализировать не можем, решений принять тоже мозгов маловато. Они и научили, как в маленьких странах играть, к тму же, теплых. Где играть можно чуть не круглый год. Насчитали нам под сорокет матчей за сезон, а мы 30 играем уже по морозцу. Бубенцы звенят и у футболистов, и у зрителей в особенности.
И ведь примут этот бред, зря деньги платили, штоле?
А потом будут с градусниками у бровок ходить и матчи на теплое время переносить.
Или в ту же Голландию попросятся играть.
Всего то нужно отменить лимит и сделать потолок зарплат. И постепенно всё устаканится...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:21
Америку открыл мля
drug01
drug01
вчера в 22:10
Надо думать всегда своей головой!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:05
Тем кто работает в России всегда не нравятся инновационные современные идеи, особенно если с Европы, потому что это мешает им воровать бабло
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:01
Скорее всего он обсмеял РФС мол спросите у людей а не нанимайте и платите им бешенные деньги
протон1
протон1
вчера в 21:57
и божович обсмеял этот Hypercube
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