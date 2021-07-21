«Конечно, я плакал». Роналду рассказал о самом тяжёлом моменте его карьеры

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии в интервью Dugout рассказал о самом тяжёлом моменте его футбольной карьеры. Им оказался переход из родного «Насионала» в лиссабонский «Спортинг».

Моя семья прощалась со мной. Они были в солнечных очках, но я видел, как по их лицам катились слёзы. Я сел в самолёт с такой картинкой перед глазами. Это был самый тяжёлый момент в моей карьере. Конечно, я плакал.