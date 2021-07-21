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«Конечно, я плакал». Роналду рассказал о самом тяжёлом моменте его карьеры

вчера, 01:37

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью Dugout рассказал о самом тяжёлом моменте его футбольной карьеры. Им оказался переход из родного «Насионала» в лиссабонский «Спортинг».

Моя семья прощалась со мной. Они были в солнечных очках, но я видел, как по их лицам катились слёзы. Я сел в самолёт с такой картинкой перед глазами. Это был самый тяжёлый момент в моей карьере. Конечно, я плакал.

Ранее экс-игрок «Барселоны» рассказал о том, как Роналду лично звал его в «Ювентус».

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:52
Когда жена Месси плачет,Месси не реагирует а продолжает ее избивать.
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
вчера в 23:08
Южане всегда очень эмоциональны.
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 11:39
Площадь Португалии 92000 км, Челябинской области 87000. Лиссабон находится близко от центра страны. Вот бы у нас из колхозов люди бы в Челябинск летали на самолетах
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 10:22
Я уважаю Кристи как футболиста и как человека, но по конкретному поводу скажу- каждому бы такие самые тяжелые моменты в жизни. С родителями расстаются все, но жизнь после расставания преподносит порой моменты, после которых само расставание кажется неприятностью, но не больше.
Тут либо перевод неправильный, либо вырвано из контекста, либо Роналдо лукавит.
Karkaz
Karkaz
вчера в 06:58
А как же финал евро 2004?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:11
скоро за мемуары сядет))))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 05:27
Самые тяжёлые моменты в жизни Кристи это когда Месси признают лучше его.
А так он по жизни нытик.
ОПС
ОПС
вчера в 04:31
Кто б в этом сомневался.
allemz
allemz
вчера в 02:39
Не 29, скоро в ПСЖ за добычей золота, уже от счастья плакать будешь))
протон1
протон1
вчера в 01:42
мощно. откровенно . открыто. уважение проявляю.
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