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Слуцкий: «„Спартак“ всегда вступает в сезон одним из фаворитов»

вчера, 14:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак24.07.2021 в 20:00 Не начался

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий дал интервью накануне матча 1-го тура РПЛ против «Спартака».

Понятно, что «Спартак» всегда вступает в сезон одним из фаворитов. Он всегда таким вступает, а сейчас, учитывая, как они выглядели на предсезонном турнире, это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит. Тут все было в результате на табло во всех матчах, в том числе и в игре с нами.

Накануне бывший голкипер сборной России назвал фаворита в РПЛ.

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Все комментарии
Сергей Комлев 1
Сергей Комлев 1
сегодня в 13:38
Что то переживаю я за Спартак в 1 туре , обычно если хорош на предсезонке потом выглядит не очень. Хотя у Романцева и там, и там получалось
протон1
протон1
вчера в 23:34
Спартак должен тренировать не португальский проходимец, а лучший тренер - Михаил Гершкович!
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 22:36
не думаю, что у Газпрома хватит великодушия дарить чемпионства к юбилею всех мясных экс-ногомячистов
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Loban.TotalFootball (раскрыть)
вчера в 22:35
А потом еще к юбилею Романцева, Ловчева и.т.д.)
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 22:15
Ого... Ладно, успокойся, не юбилейный сезон! А вот чемпионство будет к юбилею.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Loban.TotalFootball (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Что за аргументы?! Когда у певца юбилей никто не называет публику или площадку юбилейной! Юбиляр - один! Спартаку - 100 лет - юбилей! А какой юбилей у сезона?! Почему он стал юбилейным! Это не 100-ый сезон для Спартака, и не 100-ый вообще! Прекращай выдумывать, я понимаю что русский язык многогранен но не до такой же степени!
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball ответ Alice Tracy (раскрыть)
вчера в 21:47
а причем тут кони? речь идет о плохо знающих историю своего клуба фанатах. более ничего.
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 21:44
это тебе, видимо, трудно понять различие между словосочетаниями "юбилейный сезон" и "100-й сезон"... когда мы говорим "юбилейный концерт певца" или "юбилейный вечер актрисы", имеем в виду, что они приурочены к юбилею виновника торжества, а не являются 100-м, 1000-м или миллионным по счету мероприятием культуры. это же имелось в виду и в отношении сезона, который для Спартака является юбилейным, поскольку клубу исполняется 100 лет. надеюсь, теперь разница понятна?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ю.RA (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Кто из ЦК болел за Спартак?! Какую только вы не придумываете чтобы скрыть за ней беспомощность своего клуба! Брежнев, болельщик ЦСКА, был генсеком 16 лет! Напомни, сколько раз ЦСКА был чемпионом в этот период?! Все что ты написал про Спартак подходит только к Зениту! Сейчас вся Кремлевская верхушка состоит из питерских, половина судейского корпуса и половина членов РФС включая главу!!! Ну а за кого они болеют думаю объяснять не надо! А теперь по поводу денег, может пруфы какие предоставишь?! Я вот знаю точно, что в 90-х в Алании было больше денег чем в Спартаке! В Спартаке деньги стали появляться после серии удачных продаж игроков, никто и никогда не давал халявы красно-белым и не продавал им стадион за рубль! Спартак даже за 16 лет без побед не терял лицо и болельщиков, чего не скажешь о Зените, даже Боярский за Тосно топил!)
Ю.RA
Ю.RA ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 21:26
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Loban.TotalFootball (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Неужели трудно понять что Спартак отмечает столетие клуба а не 100-ый сезон??!!! Сам же писал что в ВОВ не играли!!!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Ю.RA (раскрыть)
    вчера в 21:11
    62 победы у Спартака и 48 у Зенита! Занавес!
    Ю.RA
    Ю.RA ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 21:07
    9,5 лет спартак не может выиграть в Санкт-Петербурге!!!
    и это не предел.....
    Loban.TotalFootball
    Loban.TotalFootball ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 21:07
    не обобщай. я русский по национальности. живу в Луганске. но для меня Украина закончилась с крушением УССР. я ничего не очерняю. я констатирую факт.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Loban.TotalFootball (раскрыть)
    вчера в 21:03
    Да , мы помним историю и СССР, то что вы, украинцы, пытаетесь очернить!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Ю.RA (раскрыть)
    вчера в 21:00, ред.
    Да, я в курсе, Миллер вчера позвонил и сказал что будут сливать Спартаку!
    RBA
    RBA
    вчера в 20:58
    Интересно будет посмотреть официальный матч.
    Ю.RA
    Ю.RA ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 20:49, ред.
      Alice Tracy
      Alice Tracy ответ Loban.TotalFootball (раскрыть)
      вчера в 20:34, ред.
      Кони свою родословную ради красивой цифры придумали вести от кружка любителей лыж, которые про футбол даже под абсентом не догадывались, в то время как Спартак имеет все основания вести свою родословную от РГСО Сокол с середины-конца 19 века. Но среди хейтеров считается хорошим тоном упрекать Спартак именно звездами, хотя это всего лишь почитание своей истории.
      n272nm
      n272nm
      вчера в 20:25
      Тонкий троллинг от Слуцкого :)))
      альсато
      альсато ответ ildar_3871 (раскрыть)
      вчера в 20:13, ред.
      Во как оказывается!))))))
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      вчера в 19:12, ред.
        Loban.TotalFootball
        Loban.TotalFootball ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
        вчера в 19:08
        однако ж звезды свои Спартак на лого тычет, считая еще со времен СССР. так что не надо тут!
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK- ответ Loban.TotalFootball (раскрыть)
        вчера в 18:44
        "юбилейный сезон" будет, когда будет проводиться 100-ый чемпионат России по футболу!!!
        Некакойшенко
        Некакойшенко ответ ildar_3871 (раскрыть)
        вчера в 18:09
        Супер.
        Креативненько!
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 17:40
          YVG
          YVG
          вчера в 17:39
          Гланое, закончить сезон фаворитом, начать можно обычно.
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          вчера в 17:36
          Вступает всегда, заканчивает редко
          ildar_3871
          ildar_3871
          вчера в 17:22
          Loban.TotalFootball
          Loban.TotalFootball ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          вчера в 17:21
          ясное дело. Леня тролль, поскольку учитывает, что "народным" придется отвлекаться на ЛЧ, а там их столетие всем по барабану
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