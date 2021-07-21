Слуцкий: «„Спартак“ всегда вступает в сезон одним из фаворитов»

Наставник «Рубина» дал интервью накануне матча 1-го тура РПЛ против «Спартака».

Понятно, что «Спартак» всегда вступает в сезон одним из фаворитов. Он всегда таким вступает, а сейчас, учитывая, как они выглядели на предсезонном турнире, это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит. Тут все было в результате на табло во всех матчах, в том числе и в игре с нами.