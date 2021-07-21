Алаба: «Жаль, что Зидан ушёл. Но я рад снова поработать с Анчелотти»

Новичок «Реала» защитник ответил на вопрос о перестановках на посту главного тренера мадридской команды.

Мне было жаль, что Зидан покинул клуб, но я рад, что пришел Анчелотти, у нас хорошие отношения, и мне очень приятно снова работать с ним.

Я решил сделать шаг в своей карьере, конечно, я получал различные предложения, но был только один вариант, и это был «Реал Мадрид». Это мечта, это самый большой клуб во всем мире, и это вызов, который я искал.