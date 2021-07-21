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Алаба: «Жаль, что Зидан ушёл. Но я рад снова поработать с Анчелотти»

вчера, 18:35

Новичок «Реала» защитник Давид Алаба ответил на вопрос о перестановках на посту главного тренера мадридской команды.

Мне было жаль, что Зидан покинул клуб, но я рад, что пришел Анчелотти, у нас хорошие отношения, и мне очень приятно снова работать с ним.

Я решил сделать шаг в своей карьере, конечно, я получал различные предложения, но был только один вариант, и это был «Реал Мадрид». Это мечта, это самый большой клуб во всем мире, и это вызов, который я искал.

Алаба и Анчелотти вместе работали в мюнхенской «Баварии».

Ранее стало известно, какой номер Алаба выбрал в «Реале».

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:25
Отличное приобретение Реала. Рамоса сделал многое для клуба и ушел. Но, Алаба достойная замена
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 19:04
главное без травм и ляпов! удачи!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:45
Ничего страшного!Без Зизу поработаешь
ДСА
ДСА
вчера в 18:38
Это все рабочие моменты.
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