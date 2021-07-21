Симеоне подтвердил, что Сауль недоволен своим положением в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» признал, что полузащитник недоволен своим положением в команде.

В прошлом сезоне Сауль говорил с клубом, с нами о своих желаниях. Он хотел занять позицию на поле, где он чувствует себя более важным.

Я считаю, что Сауль стал Саулем, играя на любой позиции, но он сам или его окружение видят в этом что-то негативное.

Сауль очень важен для «Атлетико», потому что он может играть в качестве крайнего защитника, правого полузащитника. Он дает нам много возможностей. Он игрок, который играет так, как нужно тренеру.

Но мы не можем оставить в стороне то, о чем ходят слухи. Если ему придется уйти, то я крепко обниму его, пожелаю ему всего наилучшего и продолжу дружить с ним всегда. Уйди он в «Барселону», либо куда-нибудь еще.