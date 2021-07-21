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Симеоне подтвердил, что Сауль недоволен своим положением в «Атлетико»

вчера, 19:29

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признал, что полузащитник Сауль Ньигес недоволен своим положением в команде.

В прошлом сезоне Сауль говорил с клубом, с нами о своих желаниях. Он хотел занять позицию на поле, где он чувствует себя более важным.

Я считаю, что Сауль стал Саулем, играя на любой позиции, но он сам или его окружение видят в этом что-то негативное.

Сауль очень важен для «Атлетико», потому что он может играть в качестве крайнего защитника, правого полузащитника. Он дает нам много возможностей. Он игрок, который играет так, как нужно тренеру.

Но мы не можем оставить в стороне то, о чем ходят слухи. Если ему придется уйти, то я крепко обниму его, пожелаю ему всего наилучшего и продолжу дружить с ним всегда. Уйди он в «Барселону», либо куда-нибудь еще.

Ранее Сауль во время общения с фанатами назвал причину, по которой может покинуть «Атлетико».

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Бен Зопилой (раскрыть)
сегодня в 15:02
Сауль был недоволен очень
В матрасе дырки затыкать
Сауль уехать в "Барсу" хочет
Чтоб Месси мячик подавать
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 21:48, ред.
Сауль, как не стыдно все хуже играть?
Эль Чоло тобой недоволен.
Сумей нужность клубу свою прокачать -
Иль будешь с матрасов уволен! :)
протон1
протон1
вчера в 21:31
Приятно читать такие слова, футбол это бизнес, и редко какой игрок играет всю карьеру в одном клубе, расставаться нужно по хорошему
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:20
Конечно недоволен, как его начали продовать или менять
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:12
Всё верно и по мужски сказано Симеоне !!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:50
Диего правильно делает!Иначе на шею сядут!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:45
Вряд ли, играя у Диего Симеоне, будешь играть там, где ты хочешь, а не на той позиции, где хочет Д.Симеоне...
Тогда в таком случае:
я крепко обниму его, пожелаю ему всего наилучшего и продолжу дружить с ним всегда. Уйди он в «Барселону», либо куда-нибудь еще.

И это правильно, только главный тренер должен решать где, когда, сколько должен играть игрок его команды...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:39
В любой команде есть недовольные.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:37
Всем не угодишь. Если всех слушать то некому будет командный рояль таскать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:35
Значит Надо отпускать...
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