Браим Диас: «Анчелотти был рад, что я вернулся в „Милан“»

Нападающий «Реала» рассказал, что решение о продлении аренды в «Милане» ему помог принять главный тренер «сливочных» , который ранее работал и играл за «россонери».

Я говорил с Анчелотти. Он сказал мне, что я должен делать всё возможное в «Милане», и он сказал мне, что он очень рад моему возращению в «Милан». Я прошёл хорошие дни с Анчелотти, у нас было время поговорить о «Милане», а также о том, насколько это большой клуб.