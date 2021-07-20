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Браим Диас: «Анчелотти был рад, что я вернулся в „Милан“»

20 июля 2021, 20:49

Нападающий «Реала» Браим Диас рассказал, что решение о продлении аренды в «Милане» ему помог принять главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, который ранее работал и играл за «россонери».

Я говорил с Анчелотти. Он сказал мне, что я должен делать всё возможное в «Милане», и он сказал мне, что он очень рад моему возращению в «Милан». Я прошёл хорошие дни с Анчелотти, у нас было время поговорить о «Милане», а также о том, насколько это большой клуб.

Ранее стали известны детали арендного соглашения Браима Диаса с «Миланом».

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milanetto9
milanetto9
вчера в 11:10
хороший игрок, пока Анчелотти в Реале можно ещё кого- нибудь вымутить
1bear
1bear
20 июля в 21:25
в Милане будет "лавку полировать"...
Ironigor
Ironigor
20 июля в 20:54
Вот и играй ,повезло тебе !!! Анчелотти приветы !!!)
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