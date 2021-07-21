ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Доннарумма: «Разговор с Буффоном подтолкнул меня к переходу в ПСЖ»

вчера, 21:33

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что совет Джанлуиджи Буффона повлиял на его решение о переходе в парижский клуб из «Милана».

Я слышал хорошие вещи об этом клубе. Я поговорил с Буффоном, который дал мне совет относительно ПСЖ, рассказал мне о своей истории в этом клубе и о том, как здорово быть его частью.

Я очень рад, что он сказал мне об этом, это стало толчком для перехода. Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этой большой команды. Мы постараемся победить вместе.

Ранее сообщалось, что один из игроков ПСЖ хочет покинуть клуб после прихода Доннаруммы.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 08:29
Да хорош на Буффона пургу гнать. Буффон в ПСЖ две недели без года пробыл и сразу ушел. Так и признался бы, что слушал более авторитетного для себя Райолу.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 23:38
Серия А сильнее чем Лига 1, там кроме ПСЖ и выделить некого, и то ПСЖ никогда не выиграл еврокубков, а в Серий А есть гранды Милан, Ювентус, Интер, а Долларумма только для денег и ушел, дурак он
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:13
Когда Буффон в июне 2018 года в возрасте 40 лет перешёл в ПСЖ, это было понятно и логично... И несмотря на понятно и логично, он уже в июле 2019 года вернулся в ЮВЕ...
Но, когда лучший игрок Евро-2020 в возрасте 22 года уходит из Серии А в Лигу 1, то возникает вопрос, правильное решение принял Джанлуиджи или поторопился, и как бы он не жалел об этом, как жалеет Мбаппе, который бы и рад уйти, но контракт надо отработать...

В таких случаях, когда вопрос "касается" твоей футбольной карьеры, твоей личной жизни, не надо слушать ничьих советов, а слушать свой "голос разума", здравый смысл, подумать о перспективе в будущем...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 22:07
Свое гнилое нутро он уже показывал, показывает и сейчас. А прикрываться легендой - это еще омерзительнее.
shlomo
shlomo
вчера в 21:51
Слушай Буффонище....плохого не посоветует
beefs
beefs
вчера в 21:39
это нормальная практика...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:39
Буффон плохого не посоветует.
протон1
протон1
вчера в 21:34
Разговор Доннаруммы и Буффона:
— Ну как, там много платят?
— До хрена.
— Убедил – перехожу.
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