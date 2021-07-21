Доннарумма: «Разговор с Буффоном подтолкнул меня к переходу в ПСЖ»

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что совет Джанлуиджи Буффона повлиял на его решение о переходе в парижский клуб из «Милана».
Я слышал хорошие вещи об этом клубе. Я поговорил с Буффоном, который дал мне совет относительно ПСЖ, рассказал мне о своей истории в этом клубе и о том, как здорово быть его частью.
Я очень рад, что он сказал мне об этом, это стало толчком для перехода. Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этой большой команды. Мы постараемся победить вместе.
Ранее сообщалось, что один из игроков ПСЖ хочет покинуть клуб после прихода Доннаруммы.
Но, когда лучший игрок Евро-2020 в возрасте 22 года уходит из Серии А в Лигу 1, то возникает вопрос, правильное решение принял Джанлуиджи или поторопился, и как бы он не жалел об этом, как жалеет Мбаппе, который бы и рад уйти, но контракт надо отработать...
В таких случаях, когда вопрос "касается" твоей футбольной карьеры, твоей личной жизни, не надо слушать ничьих советов, а слушать свой "голос разума", здравый смысл, подумать о перспективе в будущем...
Но, когда лучший игрок Евро-2020 в возрасте 22 года уходит из Серии А в Лигу 1, то возникает вопрос, правильное решение принял Джанлуиджи или поторопился, и как бы он не жалел об этом, как жалеет Мбаппе, который бы и рад уйти, но контракт надо отработать...
В таких случаях, когда вопрос "касается" твоей футбольной карьеры, твоей личной жизни, не надо слушать ничьих советов, а слушать свой "голос разума", здравый смысл, подумать о перспективе в будущем...