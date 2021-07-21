Доннарумма: «Разговор с Буффоном подтолкнул меня к переходу в ПСЖ»

Вратарь ПСЖ рассказал, что совет повлиял на его решение о переходе в парижский клуб из «Милана».

Я слышал хорошие вещи об этом клубе. Я поговорил с Буффоном, который дал мне совет относительно ПСЖ , рассказал мне о своей истории в этом клубе и о том, как здорово быть его частью.

Я очень рад, что он сказал мне об этом, это стало толчком для перехода. Я счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этой большой команды. Мы постараемся победить вместе.