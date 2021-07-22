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Это'О: «Хочу, чтобы в финале ЧМ-2022 сыграли Катар и Камерун»

22 июля 2021, 03:59

Экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи», посол ЧМ-2022 Самуэль Это'О поделился ожиданиями от турнира, который пройдёт в Катаре.

Я не сомневаюсь, что это будет самый прекрасный чемпионат мира из всех. И у меня есть одно желание – стать свидетелем финала, где сыграют Камерун и Катар.

Я призываю всех приехать в Катар на этот потрясающий турнир. Нам есть что вам предложить, и я надеюсь, что болельщики не упустят возможности смотреть по два матча группового этапа в день. Об этом они смогут рассказывать внукам – если только не привезут их с собой!

Здесь в Дохе так много красивых мест, которые стоит посетить. Болельщики смогут отлично провести свой отпуск, уделяя внимание своей страсти — футболу. В декабре в Катаре обычно около 20 градусов, идеальная погода для игроков и болельщиков.

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов ранее назвал главного фаворита ЧМ-2022.

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 20:47
Хочу увидеть в финале Самюэля Это′О вместе с Анжи
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
22 июля в 20:34, ред.
Катар то вполне реально, но чтоб Камерун... Неееет...
Супервайзер
Супервайзер
22 июля в 11:53
Не фига! В финале будут играть Россия и Лихтенштейн !
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
22 июля в 10:48
У Камеруна нет таких игроков как Это О
Антон Белянкин
Антон Белянкин
22 июля в 10:30
Можно попросить у Деда мороза.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
22 июля в 10:17
Камеруна никогда не доидет до финала, а Катар врядли выидет из группы если судьи не поможет
cska1948
cska1948
22 июля в 09:10
Это'О: «Хочу, чтобы в финале ЧМ-2022 сыграли Катар и Камерун»
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Да пусть играют, не жалко!
barcamilan
barcamilan
22 июля в 08:29
хотеть не вредно
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 08:20
Не слишком ли жирный кусок.
SHMEL258
SHMEL258
22 июля в 07:47
Это же чемпионат мира по футболу, а не фантастическая сага...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 07:19, ред.
Вполне реальное желание...
При условии что в ЧМ 2022 примут участие всего 4 команды....
сборная Катара,сборная Камеруна,сборная России и сборная Гибралтара....
Caniggia
Caniggia
22 июля в 06:47
Это будет первый зимний чемпионат мира!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 06:06
Взрослый,а верит в сказки
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 05:33
По пол Камеруна уже во Франции и Англии.
ОПС
ОПС
22 июля в 04:49
Камерунский мечтатель.
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
22 июля в 04:42
Камерун максимум дойдёт до 1/4 Финала 😂
mihaluch
mihaluch
22 июля в 04:27
Мечтать не вредно но такого не будет никогда.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 04:25
Посмотрим и сравним чемпионаты будущий и прошедшие.
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