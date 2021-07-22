Это'О: «Хочу, чтобы в финале ЧМ-2022 сыграли Катар и Камерун»

Экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи», посол ЧМ -2022 поделился ожиданиями от турнира, который пройдёт в Катаре.

Я не сомневаюсь, что это будет самый прекрасный чемпионат мира из всех. И у меня есть одно желание – стать свидетелем финала, где сыграют Камерун и Катар.

Я призываю всех приехать в Катар на этот потрясающий турнир. Нам есть что вам предложить, и я надеюсь, что болельщики не упустят возможности смотреть по два матча группового этапа в день. Об этом они смогут рассказывать внукам – если только не привезут их с собой!

Здесь в Дохе так много красивых мест, которые стоит посетить. Болельщики смогут отлично провести свой отпуск, уделяя внимание своей страсти — футболу. В декабре в Катаре обычно около 20 градусов, идеальная погода для игроков и болельщиков.