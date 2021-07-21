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Алаба: «Я бы с удовольствием поиграл вместе с Рамосом в „Реале“»

вчера, 23:21

Защитник «Реала» Давид Алаба высказался о бывшем капитане мадридской команды Серхио Рамосе.

Рамос выступал здесь больше десяти лет, играл очень хорошо. Он стал лидером.

Конечно, я бы с удовольствием поиграл с Рамосом. Он лидер, было бы приятно. С Вараном, конечно, тоже хотел бы выступить, он игрок, показывающий отличный футбол, он отличный защитник и имеет очень хорошие качества.

Напомним, что Рамос покинул мадридский клуб и подписал контракт с ПСЖ.

Также Алаба высказался о переменах в тренерском штабе «Реала».

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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:23
Будешь играть без него
протон1
протон1
вчера в 23:22
Пришел на праздник, когда все гости разошлись)
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