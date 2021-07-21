Алаба: «Я бы с удовольствием поиграл вместе с Рамосом в „Реале“»

Защитник «Реала» Давид Алаба высказался о бывшем капитане мадридской команды Серхио Рамосе.
Рамос выступал здесь больше десяти лет, играл очень хорошо. Он стал лидером.
Конечно, я бы с удовольствием поиграл с Рамосом. Он лидер, было бы приятно. С Вараном, конечно, тоже хотел бы выступить, он игрок, показывающий отличный футбол, он отличный защитник и имеет очень хорошие качества.
Напомним, что Рамос покинул мадридский клуб и подписал контракт с ПСЖ.
Также Алаба высказался о переменах в тренерском штабе «Реала».