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Деменко: «Надеюсь, „Сочи“ не повторит ошибок „Динамо“ и „Ростова“»

22 июля 2021, 04:57
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)КешляМатч завершен

Экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко дал комментарий накануне предстоящего матча «Сочи» с азербайджанской «Кешлей» во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.

Хочется надеяться, что ребята не повторят ошибок других наших клубов последних лет. Мы видели осечки «Арсенала», а также прошлогодние неудачи московского «Динамо» с тбилисским «Локомотивом» и «Ростова» с израильским «Маккаби». Поэтому сочинцам нужно быть предельно внимательными. Пока их предсезонные матчи вызывают определённую тревогу.

Совершенно непонятно, сумеют ли быстро освоиться новички. Да и лидеры команды прошлого сезона могут пережить спад. Мы, например, знаем, что пятое место в РПЛ — во многом заслуга Кристиана Нобоа. Но ему уже за 35 лет. И неясно, сумеет ли он второй сезон подряд провести на таком же уровне.

Напомним, недавно состав «Сочи» пополнил российский нападающий.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Gahi (раскрыть)
22 июля в 09:54, ред.
    Рaтмир
    Рaтмир
    22 июля в 08:10
    Все на это надеются
    ДСА
    ДСА
    22 июля в 07:44
    Поболеем за Сочи.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 июля в 07:42
    Сочи пройдёт дальше!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    22 июля в 06:46
    Надо собрать волю в кулак и обыграть грозную "Кешлю".
    stanichnik
    stanichnik
    22 июля в 06:41
    У Сочи для решения задачи по выходу в следующую стадию есть две попытки, в то время как у Динамо и Ростова не было права на ошибку.
    YVG
    YVG
    22 июля в 06:12
    Сочи стоит пожелать только победы.
    ОПС
    ОПС
    22 июля в 05:50
    Поживем - увидим.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 июля в 05:32
    Сочинцы должны собраться и пройти дальше.
    Gahi
    Gahi
    22 июля в 05:20
    Сочи действительно нужно серьёзно отнестись к своему сопернику, в составе которого играют много иностранных легионеров. Матч для Сочи получится тяжелым и сложным поэтому нужно решать вопрос дома, в гостя будет ещё тяжелей играть против команды Кешля. Удачи
    mihaluch
    mihaluch
    22 июля в 05:18
    Нужно просто собраться.
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