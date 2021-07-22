Деменко: «Надеюсь, „Сочи“ не повторит ошибок „Динамо“ и „Ростова“»

Экс-игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко дал комментарий накануне предстоящего матча «Сочи» с азербайджанской «Кешлей» во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.
Хочется надеяться, что ребята не повторят ошибок других наших клубов последних лет. Мы видели осечки «Арсенала», а также прошлогодние неудачи московского «Динамо» с тбилисским «Локомотивом» и «Ростова» с израильским «Маккаби». Поэтому сочинцам нужно быть предельно внимательными. Пока их предсезонные матчи вызывают определённую тревогу.
Совершенно непонятно, сумеют ли быстро освоиться новички. Да и лидеры команды прошлого сезона могут пережить спад. Мы, например, знаем, что пятое место в РПЛ — во многом заслуга Кристиана Нобоа. Но ему уже за 35 лет. И неясно, сумеет ли он второй сезон подряд провести на таком же уровне.
Напомним, недавно состав «Сочи» пополнил российский нападающий.