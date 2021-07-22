Терехин: «В официальном матче с „Рубином“ „Спартаку“ будет намного сложнее»

Экс-нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак». Недавно «красно-белые» крупно обыграли казанцев в рамках Кубка Париматч Премьер (4:0).

«Спартаку», крупно обыгравшему «Рубин» в товарищеском матче, намного сложнее придётся. Не так всё просто там будет. Всё по-другому, думаю, будет складываться. Мне кажется, матч закончится 2:1 в ту или другую сторону. Сложно сказать, кто именно выиграет.