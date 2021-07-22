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Терехин: «В официальном матче с „Рубином“ „Спартаку“ будет намного сложнее»

сегодня, 02:07
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак24.07.2021 в 20:00 Не начался

Экс-нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак». Недавно «красно-белые» крупно обыграли казанцев в рамках Кубка Париматч Премьер (4:0).

«Спартаку», крупно обыгравшему «Рубин» в товарищеском матче, намного сложнее придётся. Не так всё просто там будет. Всё по-другому, думаю, будет складываться. Мне кажется, матч закончится 2:1 в ту или другую сторону. Сложно сказать, кто именно выиграет.

Вчера стало известно, кто обслужит матч «Рубина» и «Спартака».

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Все комментарии
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
сегодня в 07:42
Удачи команде Слуцкого!
112910415
112910415
сегодня в 07:07
всё будет всерьёз, без расслабона
Gahi
Gahi
сегодня в 04:44
Вот так мы и дождались первого тура очередного чемпионата РПЛ. Хочется прежде всего пожелать каждой команде и каждому футболисту кто будет выходить на поле в составе своих клубов, интересной и увлекательной игры чтобы они в каждом матче радовали своих болельщиков самоотдачей и желанием играть так чтобы доставлять положительные эмоции от увиденной игры. И в матче между Рубином и Спартаком чтобы было много интересной и захватывающий борьбы с красивыми голами с обеих сторон, и пусть в этой игре победит сильнейший. Удачи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:18
Игра будет интересной
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:58
Все покажет время
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:29
Мы сами скоро всё увидим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:08
Да уж это не домашний кубок Tины...
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